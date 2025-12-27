Rendez-vous au printemps pour la première chaussure signature de Caitlin Clark

Nike continue de faire monter la pression autour de Caitlin Clark ! Après avoir dévoilé le nouveau logo de la shooteuse d’Indiana il y a quatre mois jour pour jour, la marque à la virgule a cette fois publié un clip promotionnel à sa gloire en guise de cadeau de Noël.

Intitulé « From Anywhere », il rend hommage à sa capacité à shooter de n’importe où, impliquant plusieurs célébrités comme le comédien Michael Che ou le rappeur Travis Scott, l’invitant à shooter depuis une salle de spectacle ou la scène d’un concert. Avec les footballeurs US Jason et Travis Kelce, sa coach à l’université Lisa Bluder fait également une apparition près du logo de son tir à 3-points record à la Carver Hawkeye-Arena.

La suite logique après Sabrina Ionescu et A’ja Wilson

La prochaine étape pour Nike et Caitlin Clark sera la présentation de la toute première chaussure signature du phénomène de la WNBA, qui rejoindrait ainsi Sabrina Ionescu et A’ja Wilson au sein de l’écurie à la virgule.

La promotion de Caitlin Clark au rang de joueuse « signature » n’est que la suite logique au regard de ses performances sur le terrain depuis son arrivée en WNBA, malgré une dernière saison écourtée par les blessures.

L’arrière fascine et remplit toutes les salles du pays à chaque match du Fever. Pour Nike, elle cochait toutes les cases pour incarner l’ascension et l’avenir du basket féminin.

« Chez Nike, nous avons toujours puisé notre inspiration non seulement auprès des plus grands athlètes du monde, mais aussi auprès de ceux qui élèvent l’esprit du sport lui-même. Caitlin incarne ces deux aspects : une basketteuse exceptionnelle et une ambassadrice hors pair de ce sport », a déclaré Ann Miller, vice-présidente exécutive de Nike. « Nous sommes ravis de franchir cette nouvelle étape ensemble, en continuant à façonner cette période historique pour le basket féminin et en faisant progresser ce sport et cette industrie ».

Rendez-vous le 25 avril ?

L’événement est attendu pour le printemps 2026, et si on suit la logique, la paire pourrait être commercialisée dans quatre mois jour pour jour, le 25 avril 2026, soit quelques semaines avant le début supposé de la saison WNBA.

La sortie de sa première chaussure signature sera accompagnée d’une collection de vêtements à son effigie, qui comprendra des chemises, pantalons, sweats à capuche et shorts. Vivement la suite !