Keldon Johnson, le plein d’énergie

Lors de la deuxième manche entre les Spurs et le Thunder, Keldon Johnson a joué un rôle décisif en sortie de banc , fort de ses 25 points à 10/16 au tir et 5/9 à 3-points dans la large victoire de son équipe. L’extérieur de San Antonio s’est montré derrière l’arc alors que c’est un domaine où il est plutôt timide habituellement puisqu’il tente moins de trois tirs de loin en moyenne cette saison.

Au-delà de ce formidable apport face à OKC, depuis le début de la saison Keldon Johnson se distingue grâce à l’énergie qu’il amène en sortie de banc. Preuve en est, sa très bonne activité au rebond. Un domaine où l’arrière-ailier tourne à 6.3 prises par soir, son record en carrière et ce rôle d'”energizer” est salué par ses coéquipiers.

“Il apporte toujours de l’énergie à l’équipe”, souligne Harrison Barnes. “Vous pouvez le voir sur la feuille de match, mais même quand ce n’est pas le cas, il est toujours le cœur de notre équipe.”

Un constat confirmé par Stephon Castle qui a expliqué que son coéquipier continuait toujours d’encourager l’équipe peu importe qu’il réalise un bon ou un mauvais match. De son côté, Victor Wembanyama affirme que cette énergie est contagieuse.

Prêt à s’adapter à toutes les situations

Depuis son arrivée à San Antonio lors de sa Draft en 2019, Keldon Johnson a connu toute sorte de rôles. S’il a été, dans un premier temps, un titulaire indiscutable au début de la décennie avec notamment une saison 2022-23 solide où il tournait à 22 points de moyenne, son record en carrière, il s’est peu à peu mué en sixième ou septième homme. Un rôle qui lui convient parfaitement.

“C’est mon travail”, résume simplement Keldon Johnson après la victoire contre OKC. “Je suis fier de toujours faire ce dont mon équipe a besoin que ce soit être un leader ou être celui qui apporte de l’énergie, je peux m’adapter à n’importe quel rôle. Je ferai toujours passer mon équipe avant même si parfois cela demande un peu d’ajustement, c’est ce qui me motive chaque jour et maintenant nous jouons pour un objectif plus important. Nous avons encore beaucoup à prouver et nous n’avons encore rien fait pour se permettre d’être arrogant.”

Pour Noël, Spurs et Thunder croiseront le fer pour la troisième fois ce mois-ci. Si Devin Vassell et Keldon Johnson ont brillé tour à tour lors des deux premiers affrontements, ce dernier affirme qu’un autre joueur pourrait sortir de sa boîte lors du duel prévu ce 25 décembre : “Nous avons le luxe d’avoir plusieurs gars qui peuvent prendre feu. Si cela arrive à quelqu’un alors nous lui passerons le ballon.”

Keldon Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 SA 17 17:42 59.6 59.1 79.5 0.6 2.8 3.4 0.9 1.6 0.8 0.8 0.1 9.1 2020-21 SA 69 28:31 47.9 33.1 74.0 1.3 4.6 6.0 1.8 2.1 0.6 1.1 0.3 12.8 2021-22 SA 75 31:54 46.6 39.8 75.6 1.1 5.0 6.1 2.1 2.0 0.8 1.2 0.2 17.0 2022-23 SA 63 32:45 45.2 32.9 74.9 0.9 4.2 5.0 2.9 2.0 0.7 2.1 0.2 22.0 2023-24 SA 69 29:32 45.4 34.6 79.2 1.4 4.1 5.5 2.8 2.2 0.7 1.4 0.3 15.7 2024-25 SA 77 23:52 48.2 31.8 77.3 1.5 3.4 4.8 1.6 1.5 0.6 1.0 0.3 12.7 2025-26 SA 29 23:12 57.8 39.0 75.3 2.1 4.2 6.3 1.6 2.0 0.7 0.9 0.1 13.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.