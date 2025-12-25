Le Thunder retrouve déjà les Spurs avec beaucoup de choses à corriger

Le hasard du calendrier, ou presque, fait donc que le Thunder va croiser les Spurs pour la 3e fois en 15 jours. Cette fois, ce sera à domicile, et il y aura clairement un air de revanche dans la salle puisque les partenaires de Victor Wembanyama restent deux victoires de suite. Dont la dernière de 20 points !

Pour Jalen Williams, il est temps que les champions NBA retrouvent leur basket. “Défensivement, on les a laissés se sentir trop à l’aise trop tôt. Mais c’est aussi une bonne chose de pouvoir les jouer aussi souvent, parce que c’est une très bonne équipe” explique l’ailier All-Star. “Cela dit, on n’a pas été assez physiques. Et je ne veux pas dire qu’on n’était pas concentrés, parce que ça donnerait l’impression qu’on n’était pas prêts à jouer. Je pense simplement qu’on aurait pu mieux communiquer défensivement dès le début.”

OKC a laissé les Spurs prendre confiance, et ensuite, il est très difficile d’inverser les choses. “Ça leur a donné beaucoup de rythme offensif. Et puis certains joueurs ont vraiment élevé leur niveau. Leurs “role players” ont vraiment fait un excellent travail. On doit mieux prendre ça en compte. On doit aussi mieux contrôler le rebond et hausser un peu plus le niveau défensif. Quand on obtient des stops et qu’on peut courir après des interceptions, on est une bien meilleure équipe offensivement. Mardi, on ne l’a pas fait. L’avantage du basket, c’est qu’on les rejoue dès jeudi.”

Une démonstration

Autre secteur à corriger, le rebond. “Beaucoup de choses viennent aussi du fait qu’on ne sécurise pas le rebond : ils ressortent la balle et obtiennent des tirs à 3-points complètement ouverts. C’est beaucoup de choses contrôlables qu’on n’a pas bien faites, et c’est finalement pour ça qu’on a perdu.”

Pour Mark Daigneault aussi, ce sont des leçons à retenir, et c’est bien que cela arrive aussi tôt dans la saison. Les Spurs sont leurs dauphins, et ils ne cherchent aucune excuse. “Il faut les féliciter. Ils ont très bien joué, des deux côtés du terrain, en termes d’énergie et d’exécution. Franchement, ils méritent de gagner le match de bout en bout” avait-il confié mardi soir. “C’était clairement une démonstration dans leur manière de jouer. Clairement, nous devrons être une meilleure équipe à Noël si nous voulons les battre.”

Qu’est-ce qui doit changer pour inverser la situation ce soir de Noël contre cette équipe ? “Je dirais simplement que leur niveau d’exécution était supérieur au nôtre. Nous avons fait certaines bonnes choses, mais pas aussi bien qu’eux. Je pense qu’ils ont apporté plus d’agressivité que nous pendant une grande partie du match. La première mi-temps était plutôt bonne, mais en seconde période, cela nous a échappé.”