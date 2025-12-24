Matchs
NBA
Matchs
NBA

Les Blazers attendent des jours meilleurs

Publié le 24/12/2025 à 17:53 Twitter Facebook

Relancés par trois victoires, les Blazers replongent avec deux défaites à domicile et une 10e place à l’Ouest. Entre absences et revers dans le « clutch », Tiago Splitter et Deni Avdija prônent l’unité.

Sur la lancée d’une série de trois victoires, Portland s’était remis dans le bon wagon du play-in. Sauf que deux revers consécutifs à la maison ont douché l’élan : les Blazers glissent à 12 victoires pour 18 défaites, avec une marge devenue minime pour conserver la 10e place à l’Ouest devant des Mavericks qui retrouvent de l’élan.

Le scénario est d’autant plus frustrant que la saison devait prolonger la belle fin d’exercice dernier. À la place, l’équipe navigue à vue, secouée par les absences et un contexte extra-sportif lourd depuis l’arrestation de Chauncey Billups en octobre, qui a propulsé Tiago Splitter sur le banc en mode intérim.

Et les renforts tardent : Jrue Holiday (mollet), Matisse Thybulle (pouce) et Scoot Henderson (ischio-jambiers) ne semblent pas proches d’un retour.

Déjà 11 défaites dans le « clutch »

Résultat, Portland s’accroche… mais craque trop souvent quand les possessions pèsent une tonne. Après la défaite contre Orlando (110-106), les Blazers en sont déjà à 11 défaites dans le « clutch » (match à cinq points ou moins dans les cinq dernières minutes), l’un des pires bilans de la ligue dans les fins de match serrées.

Face aux difficultés, Tiago Splitter martèle un mot d’ordre : rester groupés et surtout ne pas se désunir.

« Nous avons un groupe formidable », explique Deni Avdija. « Ils sont très forts mentalement. Notre camaraderie est vraiment bonne. Nous nous entendons très bien. Nous communiquons. Notre alchimie est incroyable. C’est l’une des équipes les plus unies dans lesquelles j’ai joué depuis longtemps. Et, comme vous pouvez le voir, nous continuons simplement à nous battre. Nous n’allons pas reculer. Et c’est notre identité. Nous croyons les uns en les autres, nous croyons en nous-mêmes en tant qu’équipe. Cela ne peut que nous rendre meilleurs. »

Reste à ce que tout cela se traduise dans les cinq dernières minutes. Et par ricochet au classement de l’Ouest.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Deni Avdija 29 34:50 46.7 36.8 80.5 1.1 6.0 7.1 6.5 3.7 0.7 0.6 3.1 25.5
Shaedon Sharpe 25 29:14 46.3 32.0 77.0 1.2 3.2 4.5 2.4 3.2 1.6 0.2 2.3 22.1
Jerami Grant 26 30:21 43.6 38.9 86.6 1.2 2.9 4.0 2.7 2.2 0.7 0.6 3.0 20.0
Jrue Holiday 12 33:25 44.6 36.5 84.0 1.3 3.9 5.3 8.3 2.9 1.6 0.3 2.0 16.7
Toumani Camara 29 33:08 41.3 34.1 71.1 1.9 3.3 5.2 2.8 2.1 1.1 0.5 3.5 12.4
Donovan Clingan 25 26:02 51.3 28.8 66.7 4.5 5.7 10.2 1.8 0.8 0.6 1.6 2.4 10.5
Caleb Love 21 17:03 33.0 25.2 78.9 0.6 1.8 2.3 2.1 0.8 0.4 0.0 1.2 7.5
Robert Williams Iii 19 15:44 69.3 11.1 66.7 2.1 3.9 5.9 0.9 0.6 0.6 1.5 1.3 6.1
Blake Wesley 6 16:20 41.2 20.0 60.0 0.3 2.0 2.3 3.2 1.2 1.7 0.2 2.3 6.0
Sidy Cissoko 24 20:23 39.5 30.0 70.6 0.8 1.5 2.3 1.4 1.1 0.5 0.2 2.6 5.8
Kris Murray 27 25:11 44.4 25.9 66.7 1.8 2.1 3.9 1.0 0.9 1.1 0.4 2.1 5.7
Matisse Thybulle 4 12:15 60.0 66.7 100.0 0.0 1.0 1.0 0.8 0.3 2.5 0.0 1.8 5.0
Duop Reath 23 7:57 48.2 46.3 66.7 0.2 0.7 0.9 0.3 0.3 0.1 0.2 0.9 3.3
Yang Hansen 13 7:42 30.0 6.3 90.0 0.5 1.3 1.8 0.8 0.7 0.0 0.4 1.0 2.6
Rayan Rupert 22 8:14 34.1 28.6 50.0 0.3 1.2 1.5 0.3 0.4 0.3 0.0 1.0 1.7
Javonte Cooke 5 6:12 25.0 20.0 0 0.2 0.4 0.6 1.0 0.8 0.2 0.0 0.2 1.4

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Dimitri Kucharczyk
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Portland Trail Blazers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes