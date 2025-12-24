Les Blazers attendent des jours meilleurs

Sur la lancée d’une série de trois victoires, Portland s’était remis dans le bon wagon du play-in. Sauf que deux revers consécutifs à la maison ont douché l’élan : les Blazers glissent à 12 victoires pour 18 défaites, avec une marge devenue minime pour conserver la 10e place à l’Ouest devant des Mavericks qui retrouvent de l’élan.

Le scénario est d’autant plus frustrant que la saison devait prolonger la belle fin d’exercice dernier. À la place, l’équipe navigue à vue, secouée par les absences et un contexte extra-sportif lourd depuis l’arrestation de Chauncey Billups en octobre, qui a propulsé Tiago Splitter sur le banc en mode intérim.

Et les renforts tardent : Jrue Holiday (mollet), Matisse Thybulle (pouce) et Scoot Henderson (ischio-jambiers) ne semblent pas proches d’un retour.

Déjà 11 défaites dans le « clutch »

Résultat, Portland s’accroche… mais craque trop souvent quand les possessions pèsent une tonne. Après la défaite contre Orlando (110-106), les Blazers en sont déjà à 11 défaites dans le « clutch » (match à cinq points ou moins dans les cinq dernières minutes), l’un des pires bilans de la ligue dans les fins de match serrées.

Face aux difficultés, Tiago Splitter martèle un mot d’ordre : rester groupés et surtout ne pas se désunir.

« Nous avons un groupe formidable », explique Deni Avdija. « Ils sont très forts mentalement. Notre camaraderie est vraiment bonne. Nous nous entendons très bien. Nous communiquons. Notre alchimie est incroyable. C’est l’une des équipes les plus unies dans lesquelles j’ai joué depuis longtemps. Et, comme vous pouvez le voir, nous continuons simplement à nous battre. Nous n’allons pas reculer. Et c’est notre identité. Nous croyons les uns en les autres, nous croyons en nous-mêmes en tant qu’équipe. Cela ne peut que nous rendre meilleurs. »

Reste à ce que tout cela se traduise dans les cinq dernières minutes. Et par ricochet au classement de l’Ouest.