L’infirmerie déjà pleine, les Sixers croisent les doigts pour Joel Embiid

Nous sommes en plein cœur de la défaite face aux Nets, au début du troisième quart-temps quand Joel Embiid rentre dans Terance Mann. Le choc provoque la chute du MVP 2023 et surtout une blessure à son genou droit. Il rejoint les vestiaires avant de revenir, puis de finir la rencontre avec 27 points.

Évidemment, tous les regards sont tournés vers son articulation. S’est-il gravement blessé ?

« C’est une hyperextension. Je suis allé aux vestiaires, pour faire le point, et voir comment ça allait », indique le pivot de Philadelphie, assez rassurant. « Ça va aller. C’est toujours difficile de juger quand on se fait mal donc on verra comment je me sens ce mercredi. »

L’avantage pour les Sixers, c’est qu’ils ont deux jours de repos avec le prochain match programmé vendredi, à Chicago, qui sera le début d’un « road trip » de cinq rencontres. Néanmoins, une absence de Joel Embiid serait une bien mauvaise nouvelle pour Nick Nurse, déjà en charge d’une véritable salle d’attente de médecin en plein hiver.

Car si Kelly Oubre Jr. et Trendon Watford sont blessés, Dominick Barlow, VJ Edgecombe et Quentin Grimes sont malades et ont raté la rencontre face aux Nets à cause du même virus qui a cloué au lit Tyrese Maxey et Joel Embiid ces derniers jours.

« Ça fait un petit moment que ça dure », constate Nick Nurse. « Ça a probablement commencé avec Tyrese, mais ça semblait être un cas isolé. Et maintenant, c’est évident que ça se propage un peu. Les joueurs qui ne se sentaient pas bien lundi ne sont pas venus à l’entraînement. Mardi matin, comme ça n’allait pas mieux et qu’on avait un malade de plus, on a annulé le shootaround. On garde les joueurs à l’écart jusqu’au moment du match. »

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHI 31 25:21 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHI 63 30:21 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHI 64 33:39 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHI 51 29:32 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHI 51 31:05 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHI 68 33:47 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 PHI 66 34:36 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHI 39 33:34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHI 19 30:13 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 2025-26 PHI 12 26:35 43.5 24.1 82.0 1.8 4.8 6.6 2.9 2.3 0.8 2.5 1.3 21.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.