Si le père Noël devait être incarné par un joueur de basket NBA, c’est indéniablement LeBron James qui devrait être choisi. Rendez-vous compte, le King pourrait disputer ce soir face aux Rockets son 20e « Christmas Game » en carrière ! C’est évidemment un record pour la superstar des Lakers qui détient également celui du nombre de points marqués (507) et de victoires (11) à cette occasion toute particulière.

Un palmarès qui valait bien une LeBron 23 au coloris « Stocking Stuffer » pour marquer le coup, avec une tige entre bleu-vert et rouge et une languette en violet et beige, sur laquelle sa signature ressort en doré. La semelle extérieure en caoutchouc complète l’ensemble d’un vert clair. Le détail qui tue se situe au niveau du talon où figurent un « L » et un « J » en forme de chaussettes rouge et blanche.

S'il est en mesure de jouer, il y a fort à parier pour que LeBron James porte ce coloris « Stocking Stuffer » face aux Rockets de Kevin Durant ce soir.