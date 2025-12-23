Paolo Banchero peine à trouver la bonne carburation

Avec 16 victoires et 13 défaites, dont une très lourde la nuit passée face aux Warriors, le Magic est dans ses temps de passage par rapport à l’an dernier. Au même stade, après 29 matchs en 2024, les Floridiens en étaient à 17 victoires.

Derrière ce bilan et la 6e place occupée à l’Est – sans doute en-deçà des ambitions d’une équipe qui a recruté Desmond Bane – se dessine la dynamique affichée par le leader de l’équipe, Paolo Banchero. Sa production au « scoring » est en baisse par rapport à l’an passé : 23.1 points de moyenne à 43.4% aux tirs, contre 27.1 points à 45.2% un an plus tôt, avec près de 10 points de perdu en pourcentage à 3-points (23.7).

Premier facteur d’explication plausible à ce rendement en baisse, sa blessure à l’aine qui l’a tenu éloigné des parquets pendant 10 matchs, et bien qu’il soit revenu le 5 décembre, il travaille encore à retrouver son rythme.

« Ça a clairement été un obstacle. Rien de grave, mais clairement un contretemps. C’est frustrant. […] Je savais qu’avec une blessure à l’aine, ça prendrait un peu de temps. Mais je me sens de mieux en mieux, et j’ai hâte de vraiment démarrer, de retrouver mes repères et de commencer à jouer un très bon basket », livre-t-il à The Athletic.

Une façon d’avouer que ce n’est pas le cas pour le moment. Au-delà de ce pépin physique, une donnée, collective cette fois, interroge. Le bilan du Magic avec son leader – 9 victoires et 10 défaites – est bien moins bon que sans : 7 victoires en 10 matchs, parmi lesquelles des succès face aux Knicks, Sixers ou Pistons.

Pas complémentaire avec Franz Wagner ?

Et un homme, en plus de Desmond Bane qui en a terminé avec sa période d’adaptation avec sa nouvelle équipe, semble clairement prendre la lumière en son absence : Franz Wagner, qui a tourné à près de 24 points de moyenne sur cette série de 10 matchs.

Résultat, Banchero a lui-même entendu cette petite musique selon laquelle le Magic serait plus efficace en ne les utilisant pas, Wagner et lui, ensemble sur le parquet. Et que, par prolongement, son association avec l’Allemand ne serait pas complémentaire. Avec deux joueurs aux styles offensifs comparables, qui ne sont, ni l’un, ni l’autre, des shooteurs à 3-points référencés.

« Je crois que ce sont des conneries. Je ne vais pas mentir. Les gens peuvent dire ce qu’ils veulent à propos de moi, Franz et d’autres. Mais on sait qu’on est à notre meilleur quand on est tous les deux sur le terrain », rétorque Banchero, voulant chasser les mauvaises impressions.

« Les gens disent que le ballon circule mieux (quand l’un de nous est sur le terrain). Honnêtement, je ne pense pas que ce soit vrai. Parfois, tu gagnes contre certaines équipes ou tu joues certains matchs et ça peut donner cette impression, mais si tu regardes vraiment et que tu analyses, on joue de la même manière à chaque match. Rien ne change quand quelqu’un est absent », repousse encore le natif de Seattle.

Il termine : « Rien ne change vraiment. Je ne crois pas trop à cette perception, mais c’est frustrant de voir et d’entendre ça, parce que, comme je l’ai dit, on est à notre meilleur quand on est tous les deux sur le terrain. »