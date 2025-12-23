Utah a encore calé au démarrage

En France, lors des coupes, une équipe d’un niveau supérieur à l’autre dispose d’un handicap de points au démarrage d’une rencontre. Le Jazz, lui, se crée son handicap (dont il se passerait bien…) tout seul.

Après avoir encaissé un 23-0 au Madison Square Garden, plus tôt en décembre, pour démarrer face aux Knicks, les hommes de Will Hardy ont connu un scénario similaire la nuit passée à Denver : un 19-0 encaissé pour démarrer.

« Le match a échappé de manière assez rapide. La ligne à 3-points peut parfois rendre les choses plus difficiles qu’elles ne le sont réellement. Ils ont marqué six paniers à 3-points sur neuf tentatives au début du match, et au final, ils en ont réussi 24. De notre côté, on n’a marqué qu’un seul panier sur 11 au début. Le match a pris une tournure défavorable très tôt », décrit posément Will Hardy.

Nikola Jokic et Jamal Murray ont en effet imprimé leur rythme et trouvé leur adresse dès les premières secondes de jeu. Le premier a terminé avec un triple-double (14 points, 13 rebonds et 13 passes), quand le second a terminé meilleur marqueur de sa formation avec 27 points, et six paniers primés.

Autant que Cam Johnson qui a retrouvé des couleurs. Résultat : les Nuggets ont égalé leur record de franchise avec 24 paniers primés (24/46). Will Hardy veut malgré tout regarder le positif : le fait que son équipe ait remporté les deuxième et troisième quart-temps, ou marquer plus de points dans la raquette dans l’ensemble.

25 points de retard après un quart-temps

« Je suis fier de l’équipe pour la manière dont elle a joué durant le reste du match », dit-il. Reste que cette entame catastrophique – 40-15 après douze minutes – a encore plombé son équipe. Démarrer avec un handicap de 19 points après cinq minutes de jeu, sur le parquet de l’une des meilleures équipes de l’Ouest ? Bonjour le défi.

« Il y a une responsabilité en tant que titulaire. C’est quelque chose qui fait partie du rôle, tu dois être prêt à entrer en jeu. En ce qui concerne les tirs au début du match, on a eu un match à New York qui ressemblait beaucoup à celui-ci. On a eu de bonnes opportunités, mais on n’a pas réussi à les concrétiser. Je ne serai jamais l’entraîneur qui crie ‘Rentre un tir’, mais cela fait partie du jeu. Tu dois pouvoir répondre présent », réclame le coach.

Celui-ci, qui avait titularisé Lauri Markkanen, Keyonte George, Jusuf Nurkic, Ace Bailey et Svi Mykhailiuk, estime que la défense en transition doit être assurée. Que l’adresse soit au rendez-vous ou non.

« Pour moi, c’est plus une question de préparation du plan de jeu et d’essayer de bien gérer ces deux aspects : la défense en transition et la reconnaissance des joueurs. De très mauvais pourcentages de réussite aux tirs, ça peut arriver, mais quand cela dure un certain temps contre une équipe de ce niveau, tu te retrouves dans une situation délicate », déduit Will Hardy.

Depuis le début de saison, au sein de la ligue, seuls les Kings font pire que sa formation en matière de premier quart-temps.