Malgré la victoire, les Pistons ont manqué de discipline



Face aux Blazers, les Pistons ont tremblé alors qu’ils comptaient 21 points d’avance à une minute de la fin du troisième quart-temps. Sauf que Portland passe un 22-4 sur les huit premières minutes du dernier acte. Une séquence où Detroit n’arrive à rien et perd même Cade Cunningham, exclu pour six fautes.

« Cette cinquième faute était évitable », souligne JB Bickerstaff en référence au moment où son meneur commet une faute offensive sur Sidy Cissoko au début du quatrième quart-temps. Une cinquième faute qui entraîne une faute technique pour contestation et donc l’exclusion de la star des Pistons. « Mais il a fait énormément pour que nous puissions creuser l’écart. Nous devons être plus disciplinés en fin de match, lui comme moi. »

À quatre minutes du terme, Toumani Camara décoche une flèche à longue distance qui donne l’avantage à Portland, une première depuis l’entre-deux initial, mais c’est ce tir qui réveille Detroit. Dans la foulée, Tobias Harris réussit deux lancers francs puis, sur la possession suivante, Ausar Thompson vole le ballon des mains de Shaedon Sharpe pour s’offrir un dunk en contre-attaque. Les Pistons finissent la partie avec un 11-2. Un passage durant lequel Portland n’inscrit aucun point dans le jeu et seul Deni Avdija réussit deux lancers francs.

JB Bickerstaff assume sa part de responsabilité

« Nous avions un gros avantage et nous aurions dû être meilleurs pour capitaliser dessus », rappelle Jalen Duren. « Nous devons faire attention aux petits détails et continuer de jouer notre basket. Nous les avons laissés nous mettre dans les cordes et le match a été plus compliqué que ce qu’il aurait dû être, mais je n’étais pas inquiet. Je sais quel type d’équipe nous sommes. Nous avons fait des stops en fin de match et nous avons rentré nos tirs. »

Si la victoire a été au rendez-vous, JB Bickerstaff retient ce quatrième quart-temps où ses joueurs ont laissé Portland revenir dans le match : « C’est une question de discipline et cela m’inclut également. Nous devons rester concentrés sur la tâche à accomplir et j’ai eu l’impression que nous nous en sommes écartés. C’est ma responsabilité de veiller à ce que les joueurs respectent ça, mais aussi d’agir en conséquence. Nous devons faire mieux. »

Les Pistons auront l’occasion de fournir une prestation plus complète dès ce mardi soir, puisque Detroit jouera la deuxième partie de son « back-to-back » avec un déplacement à Sacramento afin d’y défier les Kings.