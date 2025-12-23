Le MVP de la nuit | La barre des 100 pour Shai Gilgeous-Alexander !

« J’ai vu des joueurs l’envoyer sur la planche et le dunker […] Je n’ai pas ça en moi. Je ne le ferai probablement plus jamais », prévient Shai Gilgeous-Alexander qui, plutôt que de finir façon T-Mac, s’est « contenté » de trouver Branden Carlson dans le corner, après son auto-passe contre la planche.

Cette action est survenue au cœur du quatrième quart-temps du match face aux Grizzlies. Et au cœur d’une nouvelle prestation de haut vol pour le Canadien : 31 points (11/20 aux tirs dont 3/4 de loin), 10 rebonds, 8 passes (5 ballons perdus) et 4 interceptions.

C’est encore lui qui a fait la différence dans les derniers instants, alors que son équipe restait sous la menace des visiteurs. Avant cette passe vers son intérieur, « SGA » avait converti un 3-points important. Il a ensuite enchaîné avec un « step-back » à mi-distance, puis une nouvelle finition sous le cercle pour mettre à l’abri sa formation.

Dans ce quatrième quart-temps, il a ainsi naturellement passé le cap des 20 points inscrits. De quoi lui permettre d’atteindre la barre symbolique des 100 matchs consécutifs avec ce quota de points. Sa série actuelle a débuté le 1er novembre de la saison dernière. La dernière fois qu’il n’a pas atteint la barre des 20 points en saison régulière remonte au 30 octobre 2024, face aux Spurs, lorsqu’il s’était contenté de 18 points.

Wilt Chamberlain en ligne de mire

« Cela en dit beaucoup sur sa régularité. Le travail qu’il met, sa vision, son engagement envers le jeu, l’équipe… Il est toujours ‘dans le rôle’ avec ce genre de trucs. Il est impitoyablement constant dans les espaces invisibles, que je vois et pas vous. Mais il y en a probablement des centaines d’autres que je ne vois pas », formule Mark Daigneault.

Ce n’est donc « pas par accident » que son joueur affiche une telle régularité, qui lui permet d’être dans la discussion avec les légendes de son sport. On rappelle que celui-ci, en novembre dernier, avait déjà dépassé Oscar Robertson qui, en octobre 1964, s’était arrêté à 79 rencontres d’affilée avec ce quota.

La prochaine cible n’est autre que Wilt Chamberlain, le seul à avoir fait mieux en la matière avec 126 matchs entre octobre 1961 et janvier 1963. Si sa série se poursuit, il pourrait rejoindre le pivot courant février 2026.

« Je bosse tous les jours. Mes coéquipiers me laissent prendre tous les tirs que je veux. Le coaching staff me fait confiance. Je travaille chaque jour pour m’améliorer », réagit Shai Gilgeous-Alexander qui dit vouloir toujours « regarder vers le haut et accomplir de grandes choses ».

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 26:31 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 34:42 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 33:43 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 34:41 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 35:32 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34:02 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 76 34:11 51.9 37.5 89.8 0.9 4.1 5.0 6.4 2.2 1.7 2.4 1.0 32.7 2025-26 OKC 27 33:11 55.4 43.2 88.3 0.5 4.2 4.7 6.4 2.1 1.4 1.9 0.8 32.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.