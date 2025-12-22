Joueurs de la semaine | Jalen Brunson et Jaren Jackson Jr. domptent la concurrence

La neuvième semaine de la saison régulière 2025/26 a rendu son verdict !

Déjà distingué lors de la dernière semaine de novembre, Jalen Brunson hérite d’un nouveau titre cette semaine pour la conférence Est. C’est déjà la neuvième fois en carrière que le meneur des Knicks est honoré.

À l’Ouest, c’est un joueur plus inattendu qui pointe le bout de son nez pour succéder à Jamal Murray : Jaren Jackson Jr ! Ce n’est que la deuxième fois de sa carrière qu’il hérite de cette distinction, près d’un an après la première.

Niveau stats, rien d’affolant mais personne n’a fait mieux dans le même laps de temps ! Jalen Brunson a tourné pendant trois matchs à 31.3 points de moyenne, 5.3 rebonds et 8 passes pour deux victoires à la clé. Jaren Jackson Jr a pour sa part brillé en signant 2.7 contres en moyenne sur trois matchs pour aller avec ses 27 points et 8 rebonds.