Malgré Kevin Durant, les Rockets ont toujours du mal à finir

Séquence interminable et crispante au Golden 1 Center. Il reste deux minutes à jouer et les Rockets sont en bonne position pour l’emporter avec cinq points d’avance (107-112) à Sacramento. Kevin Durant mange le chrono pour trouver un bon tir de Jabari Smith Jr. à 3-points. Trop long, mais Josh Okogie surgit pour le rebond offensif.

Encore des secondes gagnées. Puis Amen Thompson manque également la cible sous le cercle. Le rebond est capté par Sacramento, mais Maxime Raynaud ne parvient pas à relancer proprement. La possession reste texane. Encore des secondes gagnées. Cette fois, Alperen Sengun renverse pour trouver Josh Okogie dans un fauteuil.

De nouveau raté… mais nouveau rebond offensif des Rockets ! Une minute de jeu vient de s’écouler. Kevin Durant décide de forcer son chemin vers le cercle : cette fois le ballon est perdu et DeMar DeRozan peut aller conclure au dunk.

Kevin Durant ciblé par la défense des Kings

Après quatre occasions manquées sur la possession précédente, Houston passe encore à côté sur la suivante avec un tir casse-croûte d’Alperen Sengun à l’issue de 24 secondes mal abordées. Dennis Schroder pousse le tempo pour trouver Russell Westbrook. Qui égalise dans le corner derrière l’arc (112-112). « KD » hérite du dernier tir : toujours trop long, prolongation.

« Ce n’était pas seulement le quatrième quart-temps, c’était tout le match. Notre approche n’était pas la bonne. On a eu un match hier (ndlr : victoire à Denver) où on semblait beaucoup plus motivés. Les laisser traîner de cette façon, c’est en grande partie de notre faute », regrette Ime Udoka, répétant que son équipe ne méritait pas de gagner ce match.

Car sa formation n’allait pas être plus heureuse en prolongation. Brouillonne en attaque, avec un Alperen Sengun timoré et un Kevin Durant maladroit (24 points à 8/21 aux tirs dont 3/9 de loin) et surtout pris à deux par la défense californienne, son équipe a dû s’en remettre à Jabari Smith Jr. qui a profité des espaces générés par les deux autres dans le final.

Tari Eason regrette d’avoir lâché Dennis Schroder

Seulement une énième erreur, défensive cette fois, a été commise sur l’avant-dernière possession. Quand Tari Eason a lâché Dennis Schroder dans le corner tandis que DeMar DeRozan était mal embarqué vers le cercle. Servi par l’arrière, l’Allemand a pu convertir.

« On aurait dû gagner. C’est vraiment pour moi. Je ne pense pas qu’ils auraient gagné si j’étais resté là-bas sur la ligne à 3 points », regrette Tari Eason, alors que Kevin Durant manquera un tir à mi-distance au buzzer.

Voilà une fin de match assez symptomatique de la saison des Rockets lorsque les choses se tendent. En cinq prolongations disputées, Houston ne l’a emporté qu’à une seule reprise. Pire : dans les matchs dits « clutch », avec moins de cinq points d’écart et trois minutes à jouer, les Rockets affichent un faible bilan à 5 victoires et 8 défaites, se retrouvant à la 22e place de la ligue dans le domaine.

« Être à -8, -10, peu importe, alors que ça devrait être un écart de 15 à 20 points. C’est de notre faute. Je dois faire un meilleur travail pour les motiver dans les matchs contre des adversaires moins forts », constate encore Ime Udoka qui a peut-être trouvé la parade pour se sortir de ce genre de situation : ne pas s’y retrouver.