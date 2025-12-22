Matchs
Quand Russell Westbrook s’amuse avec un journaliste

NBA – Après la victoire des Kings face aux Rockets, Russell Westbrook était d’une humeur taquine.

Auteur du 3-points décisif pour arracher la prolongation, Russell Westbrook a encore été au four et au moulin dans la victoire face aux Rockets. A 37 ans, pas question de jouer avec le frein à main, et ça donne 21 points, 13 rebonds et 4 passes. A 8 sur 24 aux tirs, mais avec un 5 sur 12 à 3-points. Du pur Westbrook !

“C’est énorme, franchement. Peu importe la manière, l’essentiel c’est qu’on ait gagné” a-t-il lancé en conférence de presse. “Tout le reste, ça ne compte pas vraiment. Tant qu’on gagne, on peut avancer.”

Alors que les Kings squattent les bas-fonds de la conférence Ouest, le temps d’un soir, on a retrouvé l’ambiance de folie du Golden 1 Center, et son 3-points pour envoyer les deux formations en prolongation a fait chavirer le public. “C’était un gros tir, clairement nécessaire, mais ça fait du bien. Le public était à fond avec nous, et c’était important, surtout à ce moment-là.”

On ne blague pas avec ce statut de meilleur arrière-rebondeur !

Et puis, globalement, il y a ses 13 rebonds, et un journaliste l’interroge sur cette capacité à récupérer autant de rebonds en 29 minutes, dont 6 offensifs ! “Évidemment, tu es l’un des meilleurs, voire le meilleur arrière rebondeur de la ligue, et c’est quelque chose que tu fais très bien…” lui fait remarquer ce confrère. Et Westbrook le coupe : “Pardon, je ne t’entends pas…”

Le journaliste se reprend : “Tu es le meilleur arrière rebondeur de la NBA…”. Westbrook le coupe à nouveau : “Voilà, tu peux continuer. Il ne faut pas blaguer avec ça !”

Plus sérieusement, la question pose sur la domination des Kings au rebond, sans Domantas Sabonis, et face à l’une des formations les plus impressionnantes physiquement de toute la NBA.

“C’était très important, surtout en l’absence de Steven (Adams)” répond Westbrook. “Steven absent, ça nous a aidés. Mais ils se jettent au rebond à tous les postes. C’était crucial pour nous de gagner la bataille du rebond et d’aller chercher ces ballons qui traînaient.”

Par Fabrice Auclert
