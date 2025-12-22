Encore un miracle signé Dennis Schroder

Même s’il a toujours autant de mal à s’imposer comme titulaire en NBA, Dennis Schroder reste capable de tous les coups de folie. Comme cette nuit face aux Rockets. Alors que les Kings se dirigeaient vers une énième défaite, le meneur allemand a participé au comeback en milieu de 4e quart-temps.

Puis après que Russell Westbrook a envoyé les deux équipes en prolongation, sur une passe de Schroder, c’est ce même Schroder qui va faire la différence dans les dernières secondes. D’abord, il prend de vitesse Reed Sheppard pour marquer un lay-up. Puis c’est lui qui inscrit le 3-points de la gagne dans le corner. Du pur Schroder, qui termine la rencontre avec 24 points, 10 rebonds et 7 passes !

“On n’a jamais abandonné. On est restés soudés malgré les hauts et les bas. Je pense qu’on a fait un excellent travail en accélérant le rythme et en partageant le ballon” confie-t-il à propos de cette victoire renversante. “Tout le monde était ouvert, tout le monde prenait ses tirs, et je crois que c’est pour ça qu’on a gagné.”

Et comment explique-t-il son irrégularité, ou plutôt cette capacité à répondre présent dans les moments chauds ?

“C’est surtout le fait d’être agressif. Parfois je suis un peu trop passif. Là, je devais simplement y aller, jouer avec cette mentalité d’attaquer le panier. Quand ils me laissent le tir, je dois le prendre, avec confiance. DeMar a fait une super action dans le money time, en faisant la passe et en faisant confiance à ses coéquipiers. On a su rentrer les tirs et décrocher la victoire.”