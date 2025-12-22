Un premier « money time » réussi pour Nolan Traoré

Un ballon intercepté sur une remise en jeu adverse, un départ en dribble pour lancer la transition et la bonne passe vers Michael Porter Jr. lancé vers le cercle. Nolan Traoré venait ainsi de lancer son match face aux Raptors.

Puis sur la possession suivante, le meneur de jeu est parvenu à s’ouvrir une voie vers le cercle, convertissant son 3e panier dans la Grande Ligue, le premier depuis un soir de fin octobre. Ces dernières semaines, le Français était plutôt occupé à gagner en expérience et en confiance à l’étage inférieur, en G-League.

Convoqué à nouveau par les Nets, il avait récupéré des minutes un peu plus tôt en décembre, face aux Mavs et Bucks. Mais sans marquer, et avec un temps de jeu limité (8 et 9 minutes). Changement d’échelle face aux Raptors donc, avec le temps de jeu le plus conséquent de sa jeune carrière (22 minutes).

« Il avait l’air confiant, il semblait dans le rythme. Il a tiré quand il le fallait, il était solide avec le ballon. Il a joué le ‘pick and roll’, il avait l’air rapide », énumère Jordi Fernandez qui a également apprécié ses efforts défensifs, matérialisés notamment par un contre sur une pénétration d’Immanuel Quickley.

Un passage bénéfique à Long Island

Le Français a tellement convaincu son coach que ce dernier l’a renvoyé sur le parquet à 7 minutes de la fin d’un match qui allait définitivement tourner en faveur des New-yorkais. Au cœur de son premier « money time » NBA, le 19e choix de la Draft s’est illustré avec une passe intérieure vers Nic Claxton, puis une nouvelle accélération vers le cercle.

« Il a fait du bon boulot dans l’ensemble. On dirait que toutes les minutes qu’il a jouées à Long Island lui servent maintenant et qu’il est arrivé ici avec beaucoup de confiance. C’est ça, l’essentiel : les minutes sont le meilleur moyen de se développer et il a profité de ces minutes à Long Island, et maintenant il profite de celles-ci ici. Il a été un élément clé de notre victoire dans ce match », salue encore son coach.

Pas timide au niveau du tir, le Français a terminé avec 8 points (3/9 aux tirs dont 1/4 de loin), 3 rebonds et 2 passes. « J’attendais ce match et j’ai simplement saisi l’opportunité qu’on m’a donnée. Je pense que j’ai bien fait et j’espère que ça continuera », affiche l’intéressé, avant d’ajouter en français : « Ce n’est qu’une histoire de temps avant que tout se passe vraiment, vraiment très bien. »

Nolan Traore Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 BKN 6 8:50 16.7 28.6 50.0 0.2 0.5 0.7 1.3 1.2 0.3 0.3 0.0 1.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.