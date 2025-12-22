La Dame 10 de retour en « Silver Metallic »

Adidas n’a pas forcé depuis la sortie de la Dame 10, il y a un peu moins de six mois. Comme c’est le cas pour Jordan Brand avec Jayson Tatum et Puma avec Tyrese Haliburton, Damian Lillard devrait rester en civil toute la saison après sa rupture d’un tendon d’Achille.

Dans l’ombre de la Harden Vol. 10, le dixième modèle signature du meneur de jeu vétéran des Blazers a toutefois fait son retour ces derniers jours avec la sortie d’un troisième coloris baptisé « Silver Metallic ».

Moins de 100 euros

La tige oscillant entre gris et gris métal est assortie de finitions en orange, pour faire ressortir les trois bandes au niveau du talon et à l’avant du pied. Le « X » sur les lacets et le logo « D » de Damian Lillard apparaissent également en orange, tout comme l’intérieur du col.

La Dame 10 avait présenté un attelage alléchant, tant au niveau de la semelle avec un amorti Lightstrike sur la partie arrière et une partie avant bien élargie, qu’au niveau de la tige, composée d’une base en mesh avec des bandes latérales ondulées pour agir sur le maintien.

La Dame 10 « Silver Metallic » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 90 euros.