Le Magic savoure encore les qualités « clutch » de Desmond Bane

Orlando a déjà disputé plusieurs fins de match irrespirables cette saison, mais celle à Salt Lake City fut sans doute la plus compliquée de toutes. Car au terme d’un scénario à rebondissements, le Magic s’est imposé 128-127 après prolongation face au Jazz, grâce à Desmond Bane, auteur d’un layup à 0,6 seconde de la sirène.

Sur une remise en jeu concoctée par l’assistant Joe Prunty, l’arrière profite des écrans pour attaquer le cercle.

« (L’assistant) Joe (Prunty) a dessiné un bon système », explique l’ancien arrière des Grizzlies. « Beaucoup d’actions ont conduit à la prise de balle de Dell (Wendell Carter Jr), me permettant de pouvoir attaquer le panier. Il m’a dit de mettre la pression sur le cercle, j’ai vu une ouverture et je l’ai saisie. »

Un geste clutch de plus pour celui qui a déjà offert la victoire à Orlando contre Portland au buzzer début novembre.

« Il sait comment réaliser les actions qui font gagner »

Mais le Magic s’était compliqué la vie. En tête de 19 points, puis encore de 17 dans le quatrième quart-temps, Orlando voit Utah revenir, Isaiah Collier égalisant à 5,2 secondes de la fin du temps réglementaire. En prolongation, Anthony Black croit plier l’affaire avec un dunk en transition avant une séquence folle : Keyonte George inscrit un tir à 3-points avec la faute, puis convertit le lancer pour donner l’avantage au Jazz à 4,1 secondes du terme !

Desmond Bane permet toutefois à Orlando de reprendre les commandes et Orlando termine le travail en défense.

Avec ses 32 points et son shoot de la gagne, l’arrière confirme le pari d’un Magic qui recherchait précisément sa dureté et son sang-froid. Ce que son coach, Jamahl Mosley, résume : « Il a déjà vécu cela auparavant. Il a déjà connu ces moments. Il ne se laisse pas déstabiliser. Il sait comment réaliser les actions qui font gagner. Il sait comment marquer les tirs décisifs. Il fait simplement toutes les petites choses nécessaires dans ces situations pour pouvoir porter l’équipe et réaliser ces actions décisives dans les moments importants » conclut ainsi l’entraîneur.

Desmond Bane Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 MEM 68 22:20 46.9 43.2 81.6 0.5 2.6 3.1 1.7 1.8 0.6 0.9 0.2 9.2 2021-22 MEM 76 29:49 46.1 43.6 90.3 0.6 3.8 4.4 2.7 2.6 1.2 1.5 0.4 18.2 2022-23 MEM 58 31:44 47.9 40.8 88.3 0.7 4.3 5.0 4.4 2.6 1.0 2.2 0.4 21.5 2023-24 MEM 42 34:21 46.4 38.1 87.0 0.9 3.5 4.4 5.5 2.9 1.0 2.7 0.5 23.7 2024-25 MEM 69 31:57 48.4 39.2 89.4 0.9 5.2 6.1 5.3 2.4 1.2 2.4 0.4 19.2 2025-26 ORL 28 33:43 45.0 34.7 93.0 1.3 3.2 4.5 4.6 3.1 0.8 2.1 0.4 19.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.