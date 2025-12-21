Noah Penda impressionne de plus en plus

Samedi soir, Desmond Bane a évidemment été convié à répondre aux journalistes après son panier de la gagne face au Jazz. Mais il n’était pas tout seul sur l’estrade puisque Noah Penda était à ses côtés. Face à Utah, le rookie français a signé son premier double-double en NBA avec 13 points et 12 rebonds pour une évaluation de +27 !

“Rester prêt. Faire confiance au travail que je fournis chaque jour, comme je l’ai déjà dit plusieurs fois” répond l’ancien manceau lorsqu’on lui demande comment il parvient à avoir un tel impact. “En tant que rookie, j’en ai souvent parlé : il s’agit d’apporter des possessions supplémentaires à ton équipe, de faire le sale boulot et de faire tout ce qu’il faut pour gagner.”

Pour gagner du temps de jeu, Penda a compris qu’il fallait faire le sale boulot. “Franchement, ça vient naturellement. Je n’en tire pas spécialement de fierté. C’est juste ce que je fais, et c’est agréable que ce soit reconnu” poursuit-il.

Pro depuis l’âge de 16 ans…

A ses côtés, Bane se fait le porte-parole du groupe pour le féliciter. “Il n’y a aucun doute : on a une confiance totale en lui. Il a fait énormément d’actions — rebonds offensifs, contres, pénétrations et passe pour Wendell. C’est un vrai pro !”

Et Bane de rappeler que Penda a débuté très tôt en Betclic Elite… “Il est pro depuis qu’il a quoi… 16 ans ? À 16 ans, je ne conduisais même pas encore, et lui était déjà basketteur professionnel. Donc il n’y a aucune question à se poser sur le fait qu’il soit prêt pour ces moments-là.”