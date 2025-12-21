Au tour de JJ Redick de pester contre le manque de cohérence arbitrale

Lors de la victoire face au Jazz, les Lakers avaient été sanctionnés de trois fautes techniques. Contre les Clippers, ils ont légèrement levé le pied puisqu’ils n’en ont pris que deux dont une pour Marcus Smart. Dans le troisième quart-temps, le meneur attaque le cercle, réussit son tir, mais estime avoir été victime d’une faute de la part de Brook Lopez. Face à l’absence de coup de sifflet, il s’énerve contre un des arbitres et est aussitôt sanctionné.

Contre le Jazz, l’ancien joueur des Celtics avait déjà eu une faute technique, mais il avait aussi dû payer une amende de 35 000 dollars pour avoir un doigt d’honneur à destination d’un arbitre.

« On demande simplement de la cohérence », explique Marcus Smart. « C’est amusant parce que lors du match contre Utah, j’avais été désigné capitaine. Le capitaine doit pouvoir parler aux arbitres, mais ils n’écoutent pas. J’espère qu’ils vont se ressaisir parce que c’est une situation qui frustre les joueurs. À quoi ça sert de nous appeler si vous avez déjà pris votre décision ? »

Ce manque de cohérence, JJ Redick l’a également pointé du doigt après la défaite face aux Clippers et l’entraîneur des Lakers vise une action bien précise. En seconde période, l’entraîneur conteste une sortie de balle en faveur des Clippers, pensant que le ballon devait revenir à son équipe parce que Marcus Smart avait été poussé dans le dos au moment où il a dévié le ballon hors des limites du terrain.

Pas de réponse de la part de la NBA

Son challenge n’est toutefois pas validé parce que le corps arbitral estime qu’il s’agit de deux événements distincts et qu’il ne peut revenir que sur la dernière partie de l’action.

« J’ai déjà vu ça arriver. Un joueur fait un écran retard, mais quelqu’un le pousse dans son dos, c’est une faute évidente. Le ballon est alors dévié par l’équipe qui défend et j’ai déjà vu une telle action être contestée », rappelle l’entraîneur des Lakers. « Le ballon fait partie de l’action et il est perdu à cause de la charge dans le dos. Ce ne sont pas deux actions différentes, c’est insensé. »

En s’appuyant sur cet exemple, JJ Redick assure qu’il y a un véritable manque de cohérence de la part des arbitres. L’entraîneur des Lakers affirme avoir demandé à la NBA de se pencher sur le problème.

« Il faut régler ce problème et il le sera », martèle l’entraîneur de Los Angeles. « Tous les joueurs et les entraîneurs demandent de la cohérence. Il ne s’agit pas de pointer un arbitre du doigt en particulier, mais de savoir ce à quoi nous devons nous attendre chaque soir. C’est là que ça devient frustrant. Nous continuons de demander à la ligue de me contacter, mais je n’obtiens aucune réponse. Personne ne m’appelle. »