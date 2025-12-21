Kevin Durant a volontairement dépassé les bornes avec Bruce Brown

Ce que Kevin Durant lui a dit exactement ? « Question suivante », rétorque Bruce Brown assurant que la star des Rockets a dit la même chose à quelqu’un d’autre durant le match. La victoire des Rockets sur le parquet des Nuggets a été marquée par une altercation entre les deux hommes.

À la fin du troisième quart-temps, le joueur des Nuggets a applaudi devant « KD » pour le chambrer après un panier. S’en est suivie la classique échauffourée collective, sans gravité. Sur le ralenti, au cœur des événements, on peut lire sur les lèvres du joueur de Houston, traitant son adversaire de « clochard » (« bum »).

« En tant qu’homme, il y a certaines choses qu’on ne dit pas à un autre homme », réagit le remplaçant des Nuggets, se disant impatient de rejouer face au même adversaire après ce propos « irrespectueux ». En sortant du terrain, il a d’ailleurs demandé quand aurait lieu le prochain affrontement. Réponse : le 11 mars prochain.

« J’aurais bien aimé qu’il y ait de la bagarre », ajoute très sérieusement Bruce Brown, auteur d’un double-double (12 points et 12 rebonds), provoquant un rire collectif en salle de presse. Les deux anciens coéquipiers aux Nets n’ont pas eu à en venir aux mains, alors que Kevin Durant admet avoir été trop loin volontairement.

Durant vise également un spectateur

« Je voulais clairement dépasser les bornes ce soir. C’est le basket. C’est entre les lignes. Il n’y a pas de respect, pas d’amour. Rien. Et les gens ne me montrent pas d’amour. Ils franchissent souvent la ligne avec leur agressivité physique. C’est une partie du jeu. Certains peuvent parler et jouer. D’autres non. J’ai dû apprendre à parler et à jouer en tant que joueur. Donc, je pense que Bruce est probablement en train d’apprendre la même chose », envoie Kevin Durant, auteur de 31 points dans le match.

Interrogé sur sa célébration très démonstrative après un panier à 3-points à six minutes de la fin, KD dit avoir visé, cette fois, un spectateur qui lui « parlait de façon folle juste avant ça ».

« Donc, tout le monde a apprécié. Les gens et les fans ont aimé le match. Bruce et Tim Hardaway n’ont probablement pas aimé. C’est le basket. Beaucoup de gens disent que ça manque dans le jeu. Quand je le fais, ça pose problème. Je suis content qu’on ait gagné. Je ne le célèbre pas comme si c’était le titre. On a perdu deux matchs de suite. On voulait gagner ce soir. Donc, tout ça, c’est dans les limites. Reste dans les limites avec moi », poursuit Kevin Durant.

Quant à son ancien coéquipier, il est persuadé qu’il s’en remettra : « Je suis sûr que Bruce sera meilleur au prochain match après ça, mais ce soir, c’est moi qui ai franchi la ligne. » La suite au prochain épisode.