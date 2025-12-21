Les bonnes sensations de Zion Williamson et des Pelicans

L’erreur de communication défensive entre Pascal Siakam et Bennedict Mathurin s’est payée cash. Derik Queen a alors lobé sa passe pour trouver son partenaire de jeu intérieur, qui venait de rentrer : Zion Williamson. Ce sera son premier décollage de la soirée face aux Pacers.

Face aux finalistes NBA en titre, l’intérieur des Pelicans a fait parler ses muscles et sa puissance. En seulement 23 minutes de jeu, il a cumulé 29 points (9/14 aux tirs, 11/13 aux lancers-francs) et 7 rebonds. Le tout, en sortant à nouveau du banc de son équipe.

« Mon approche n’a pas changé. JB (James Borrego) l’a très bien expliqué par rapport aux minutes que j’ai. J’essaie d’en tirer le maximum, en particulier pour finir le match. C’est facile parce qu’il me laisse toujours être moi-même, être Zion », défend le gaucher avec enthousiasme.

L’intérieur décrit une bonne communication avec son coach et dit lui faire confiance avec cet ajustement sur son utilisation : « On a un plan de jeu, ce n’est pas comme si ça m’agaçait. » De quoi rendre « fier » son coach par rapport à l’approche affichée par le joueur.

« Il est à fond, il s’est engagé. Lui et moi, on est dans une excellente dynamique. Le fait qu’il prenne ce rôle, comprenne ce qu’il essaie de faire et ce qu’il veut accomplir est super. On essaie de maximiser ses minutes. Il fait un travail phénoménal. Et tout ça, c’est avant tout une question d’état d’esprit », résume James Borrego, marqué par l’empreinte sur le jeu laissée par son intérieur dès son arrivée sur le parquet.

Les Pelicans enfoncent à l’intérieur

Avec l’activité de Zion Williamson sous le cercle, les Pelicans ont inscrit 70 points dans la raquette adverse (60 côté Pacers). Derrière Detroit, NOLA est l’équipe la plus prolifique de la ligue en matière de points dans la raquette (57.8). Et par opposition logique, l’une des moins actives derrière l’arc (10.9 tirs à 3-points en moyenne).

« C’est notre formule maintenant, notre identité. C’est ce que nous sommes en ce moment. Évidemment, on a beaucoup parlé de la ligne à 3-points. Mais il faut qu’on soit bons dans notre secteur et qu’on reste fidèles à ce qu’on est : dominer la raquette, aller sur la ligne des lancers-francs, partager la balle quand on peut, accélérer en transition. Et si ça prend 70, 80 points dans la raquette pour gagner un match, alors c’est ce qu’il faut », livre le coach.

Sa formule fonctionne bien aujourd’hui, car son équipe a doublé son quota de victoires sur la saison en quelques jours avec cette série de quatre succès de rang. Dont trois face à des équipes dans le négatif, mais une victoire de prestige face aux Rockets. Pour expliquer cette dynamique, Zion Williamson remarque bien que le rythme est plus élevé, que le ‘spacing’ est meilleur et que « les gars se font plus confiance ».

Pas question de s’emballer pour autant. L’état d’esprit ? « Content, mais jamais satisfait », répète deux fois James Borrego en insistant : « Je suis fier du groupe. Ils mettent l’effort. Mais ce n’est pas le moment de se congratuler et de se dire qu’on a fait notre travail. Ce n’est pas le processus dont on parlait. L’objectif est de travailler dur chaque jour. On s’améliore. On passe au prochain défi. »

Ce sera lundi avec la réception des Mavs, une nouvelle bonne occasion de se jauger.

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NO 24 27:50 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NO 61 33:13 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NO 29 32:58 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NO 70 31:32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 2024-25 NO 30 28:34 56.7 23.1 65.6 2.5 4.7 7.2 5.3 2.7 1.2 3.0 0.9 24.6 2025-26 NO 12 29:45 50.0 0.0 72.7 2.3 3.2 5.4 4.0 2.2 1.3 2.8 0.5 20.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.