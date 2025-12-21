Pour son doigt d’honneur, Marcus Smart passe à la caisse

Dans son rôle de vétéran mais aussi de chien de garde, Marcus Smart apporte beaucoup à ces Lakers cette saison. Le meneur de 31 ans a même pris son rôle un peu trop à cœur lors du match gagné à Utah, s’emportant juste avant la mi-temps auprès du corps arbitral pour une succession de décisions qui n’ont visiblement pas été à son goût. La « discussion » a dégénéré au point où Marcus Smart a adressé un doigt d’honneur aux arbitres, un dérapage sanctionné par la NBA d’une amende de 35 000 dollars !

Marcus Smart était revenu sur cette altercation après le match, dénonçant les nombreux coups de sifflet et lancers-francs accordés (86 !) qui ont haché le jeu et échauffé quelques peu les esprits.

« Il y a eu beaucoup de choses, mais comme je l’ai déjà dit, en tant que défenseur, tu n’es déjà pas vraiment avantagé. Alors quand un attaquant peut te mettre les mains dessus, se permettre tous les contacts…»a-t-il confié. « Toi, tu as une marge d’erreur limitée, tes mains doivent être d’une certaine façon, et si tu t’écartes de ça, c’est une faute. De l’autre côté, un gars peut me rentrer dedans à pleine vitesse avec son épaule, me pousser, et il n’y a rien de sifflé. Et ensuite, quand je vais me placer au poste, sans courir, sans faire usage de la force, juste en marchant et que l’adversaire s’écroule et obtient une faute… C’était frustrant. Le match s’est terminé à plus de 80 lancers-francs, et c’est énorme, donc il y avait beaucoup de frustration des deux côtés. »

Le meneur s’est ensuite servi de cette frustration pour contribuer à la victoire des Lakers (143-135), notamment en inscrivant trois paniers à 3-points dans le dernier acte.

À noter enfin que c’est déjà la troisième faute technique de Marcus Smart cette saison. C’est également la quatrième fois de sa carrière qu’il écope d’une amende de 35 000 dollars ou plus. En avril 2017, il avait déjà dérapé de la sorte en faisant un doigt d’honneur à un fan, et avait été alors sanctionné d’une amende de 25 000 dollars.

Marcus Smart Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 BOS 67 26:59 36.7 33.5 64.6 0.9 2.4 3.3 3.1 2.6 1.5 1.3 0.3 7.8 2015-16 BOS 61 27:20 34.8 25.3 77.7 1.2 2.9 4.2 3.0 3.0 1.5 1.3 0.3 9.1 2016-17 BOS 79 30:51 35.9 28.3 81.2 1.0 2.9 3.9 4.6 2.4 1.6 2.0 0.4 10.6 2017-18 BOS 54 29:53 36.7 30.1 72.9 0.8 2.7 3.5 4.8 2.5 1.3 2.4 0.4 10.2 2018-19 BOS 80 27:30 42.2 36.4 80.6 0.7 2.2 2.9 4.0 2.5 1.8 1.5 0.4 8.9 2019-20 BOS 60 31:59 37.5 34.7 83.6 0.7 3.1 3.8 4.9 2.7 1.7 1.7 0.5 12.9 2020-21 BOS 48 32:56 39.8 33.0 79.0 0.8 2.7 3.5 5.7 2.6 1.5 2.0 0.5 13.1 2021-22 BOS 71 32:20 41.8 33.1 79.3 0.6 3.2 3.8 5.9 2.3 1.7 2.2 0.3 12.1 2022-23 BOS 61 32:05 41.5 33.6 74.6 0.8 2.4 3.1 6.3 2.8 1.5 2.3 0.4 11.5 2023-24 MEM 20 30:15 43.0 31.3 76.8 0.3 2.4 2.7 4.3 2.7 2.1 3.1 0.3 14.5 2024-25 WAS 15 18:40 44.0 39.2 68.6 0.3 1.7 1.9 2.5 1.5 1.1 1.3 0.2 9.3 2024-25 MEM 19 21:03 35.8 32.2 83.3 0.7 1.5 2.3 3.7 1.6 1.2 1.8 0.3 8.7 2025-26 LAL 17 27:14 43.1 33.0 91.7 0.6 1.9 2.5 2.9 3.1 1.6 1.8 0.4 10.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.