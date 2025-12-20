AJ Dybantsa flambe encore : 35 points et une 11e victoire en 12 matches

Promis au Top 3 de la prochaine Draft, AJ Dybantsa est dans la lignée des plus grands phénomènes récents, et chacune de ses sorties est un événement. Face à la modeste fac’ d’Abilene Christian, l’ailier signe le meilleur match de sa jeune carrière avec 35 points, 6 rebonds et 4 passes pour guider les Cougars (10e au classement) vers une 11e victoire en 12 matches. Un succès (85-67) qui devrait permettre à BYU de grimper au classement AP.

« Quel joueur exceptionnel, franchement », a lâché l’entraîneur de BYU, Kevin Young, à propos de sa pépite déjà promise à un avenir NBA. « C’était tout simplement incroyable ! »

S’il n’a pas rentré le moindre tir à 3-points (0/2), AJ Dybantsa a parfaitement ajusté son jeu, terminant à 9/12 à l’intérieur de l’arc et multipliant les agressions vers le cercle, pour un 17 sur 20 aux lancers-francs.

« Ils étaient très agressifs et ils ont fait beaucoup de fautes », note Kevin Young à propos d’Abilene Christian. « AJ a très bien compris ce qu’ils faisaient et il a su s’en servir contre eux. »

Pour marquer un peu plus les esprits, le futur NBAer a signé le dunk de la soirée avec une énorme claquette, qu’il a célébré d’un regard de tueur envers son adversaire.

« Sans doute la meilleure claquette dunk que j’ai fait », a reconnu AJ Dybantsa, et son entraîneur n’en revenait pas. « J’essaie de rester stoïque, mais celui-là m’a fait réagir », a avoué Kevin Young. « C’était complètement fou. »

Photo : Thomas Savoja