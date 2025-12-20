Enfin des progrès aux lancers-francs pour Mitchell Robinson ?

7/8 aux lancers-francs. Pour une majorité de joueurs NBA, c’est un bilan aux lancers-francs somme toute classique, mais pour Mitchell Robinson, c’est simplement la meilleure perf de sa carrière dans l’exercice !
En carrière, le pivot des Knicks ne tourne ainsi qu’à 52% sur la ligne de réparation et il n’était même qu’à 22% (6/27) depuis le début de la saison, avant donc la rencontre face aux Sixers. Avec ce 7/8 contre Philadelphie, son pourcentage a toutefois bondi puisqu’il affiche désormais un (légèrement) plus respectable 37% de réussite.
« Il a travaillé dur pour y arriver. C’est un processus », explique son coach, Mike Brown. « Peter Patton (l’entraîneur en charge du tir aux Knicks) et Mark Bryant ont fait un excellent travail avec lui, mais surtout, Mitch a adhéré à ce qu’ils essaient de lui apprendre en matière de lancers francs. »
Mais le pivot de 27 ans a dû beaucoup bosser pour enfin pouvoir récolter les fruits de ses efforts, modifiant la trajectoire de ses shoots afin d’apporter plus d’angle à ses shoots…
« Je veux jouer le quatrième quart-temps »
« C’est agréable à voir, car chaque fois que l’on constate des résultats positifs, cela renforce la confiance non seulement de l’individu, mais aussi du reste du groupe » explique encore son coach.
Pour la rencontre face aux Sixers, qu’il a terminée avec 21 points et 16 rebonds, Mitchell Robinson est arrivé à la salle dès 10 heures pour faire des répétitions. Un peu trop tôt à son goût mais, comme ça a bien fonctionné, il explique qu’il va désormais inclure ce petit rituel matinal à sa routine. Car il veut jouer les fins de match.
« J’essaie d’empêcher les adversaires d’utiliser le Hack et toute cette merde. C’est mon objectif principal », conclut-il, alors que Nick Nurse l’a volontairement envoyé sur la ligne en troisième quart-temps. « Je veux jouer le quatrième quart-temps. Plus je reste longtemps sur le terrain, plus je peux aider mes coéquipiers. »
|Mitchell Robinson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2018-19
|NY
|66
|20:36
|69.4
|60.0
|2.7
|3.7
|6.4
|0.6
|3.3
|0.8
|0.5
|2.4
|7.3
|2019-20
|NY
|61
|23:09
|74.2
|56.8
|3.0
|4.0
|7.0
|0.6
|3.2
|0.9
|0.6
|2.0
|9.7
|2020-21
|NY
|31
|27:31
|65.3
|49.1
|3.6
|4.5
|8.1
|0.5
|2.8
|1.1
|0.8
|1.5
|8.3
|2021-22
|NY
|72
|25:40
|76.1
|48.6
|4.1
|4.5
|8.6
|0.5
|2.7
|0.8
|0.8
|1.8
|8.5
|2022-23
|NY
|59
|26:58
|67.1
|48.4
|4.5
|4.9
|9.4
|0.9
|2.7
|0.9
|0.7
|1.8
|7.4
|2023-24
|NY
|31
|24:46
|57.5
|40.9
|4.6
|3.9
|8.5
|0.6
|1.8
|1.2
|0.8
|1.1
|5.6
|2024-25
|NY
|17
|17:04
|66.1
|68.4
|3.1
|2.9
|5.9
|0.8
|1.5
|0.9
|0.6
|1.1
|5.1
|2025-26
|NY
|18
|17:57
|71.4
|37.1
|4.6
|4.1
|8.7
|1.0
|2.2
|0.8
|0.8
|1.1
|4.6
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.