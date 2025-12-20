Enfin des progrès aux lancers-francs pour Mitchell Robinson ?

7/8 aux lancers-francs. Pour une majorité de joueurs NBA, c’est un bilan aux lancers-francs somme toute classique, mais pour Mitchell Robinson, c’est simplement la meilleure perf de sa carrière dans l’exercice !

En carrière, le pivot des Knicks ne tourne ainsi qu’à 52% sur la ligne de réparation et il n’était même qu’à 22% (6/27) depuis le début de la saison, avant donc la rencontre face aux Sixers. Avec ce 7/8 contre Philadelphie, son pourcentage a toutefois bondi puisqu’il affiche désormais un (légèrement) plus respectable 37% de réussite.

« Il a travaillé dur pour y arriver. C’est un processus », explique son coach, Mike Brown. « Peter Patton (l’entraîneur en charge du tir aux Knicks) et Mark Bryant ont fait un excellent travail avec lui, mais surtout, Mitch a adhéré à ce qu’ils essaient de lui apprendre en matière de lancers francs. »

Mais le pivot de 27 ans a dû beaucoup bosser pour enfin pouvoir récolter les fruits de ses efforts, modifiant la trajectoire de ses shoots afin d’apporter plus d’angle à ses shoots…

« Je veux jouer le quatrième quart-temps »

« C’est agréable à voir, car chaque fois que l’on constate des résultats positifs, cela renforce la confiance non seulement de l’individu, mais aussi du reste du groupe » explique encore son coach.

Pour la rencontre face aux Sixers, qu’il a terminée avec 21 points et 16 rebonds, Mitchell Robinson est arrivé à la salle dès 10 heures pour faire des répétitions. Un peu trop tôt à son goût mais, comme ça a bien fonctionné, il explique qu’il va désormais inclure ce petit rituel matinal à sa routine. Car il veut jouer les fins de match.

« J’essaie d’empêcher les adversaires d’utiliser le Hack et toute cette merde. C’est mon objectif principal », conclut-il, alors que Nick Nurse l’a volontairement envoyé sur la ligne en troisième quart-temps. « Je veux jouer le quatrième quart-temps. Plus je reste longtemps sur le terrain, plus je peux aider mes coéquipiers. »

Mitchell Robinson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 NY 66 20:36 69.4 60.0 2.7 3.7 6.4 0.6 3.3 0.8 0.5 2.4 7.3 2019-20 NY 61 23:09 74.2 56.8 3.0 4.0 7.0 0.6 3.2 0.9 0.6 2.0 9.7 2020-21 NY 31 27:31 65.3 49.1 3.6 4.5 8.1 0.5 2.8 1.1 0.8 1.5 8.3 2021-22 NY 72 25:40 76.1 48.6 4.1 4.5 8.6 0.5 2.7 0.8 0.8 1.8 8.5 2022-23 NY 59 26:58 67.1 48.4 4.5 4.9 9.4 0.9 2.7 0.9 0.7 1.8 7.4 2023-24 NY 31 24:46 57.5 40.9 4.6 3.9 8.5 0.6 1.8 1.2 0.8 1.1 5.6 2024-25 NY 17 17:04 66.1 68.4 3.1 2.9 5.9 0.8 1.5 0.9 0.6 1.1 5.1 2025-26 NY 18 17:57 71.4 37.1 4.6 4.1 8.7 1.0 2.2 0.8 0.8 1.1 4.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.