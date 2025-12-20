Une nouvelle carte NBA dépasse les 3 millions de dollars

Le marché des cartes de collection NBA continue d’affoler les ventes aux enchères, et vendredi, une carte dual Logoman 1-of-1 de Kobe Bryant et Michael Jordan, issue de la Upper Deck Exquisite Collection 2003, a été vendue 3 172 000 dollars. Soit 2 708 000 euros !

Notée 6 par PSA (Professional Sports Authenticator), cette carte est numérotée 1-of-1, ce qui signifie tout simplement qu’elle est unique. Selon Card Ladder, il s’agit de la 7e vente de carte de basket la plus chère de l’histoire, ainsi que de la deuxième plus grosse vente pour une carte Kobe Bryant et de la troisième pour une carte Michael Jordan.

Cette carte date de l’année inaugurale des dual Logoman, mais contrairement à certaines versions ultérieures, elle n’est pas signée par Kobe Bryant ou Michael Jordan. C’est ce qui explique qu’elle n’a pas approché le record absolu détenu par la dual Logoman Bryant/Jordan 2007-08, signée par les deux légendes et vendue 12,932 millions de dollars en août ! C’est à ce jour la carte de sport la plus chère jamais vendue.