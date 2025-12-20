Matchs
Les Mavericks pas pressés de remplacer Nico Harrison

NBA – Six semaines après le licenciement du GM, la franchise texane n’a pas l’intention d’aller lui chercher un successeur immédiatement. Ce sont bien Michael Finley et Matt Riccardi qui vont assurer l’intendance.

Le 11 novembre, les Mavericks ont (enfin, pour beaucoup) appuyé sur le bouton et décidé de virer Nico Harrison, l’homme derrière le transfert de Luka Doncic vers Los Angeles. Depuis cette date, la franchise de Dallas n’a pas annoncé de nouveau GM. Comme attendu, ce sont Michael Finley et Matt Riccardi qui assurent l’intérim.

D’après The Athletic, ce duo va rester aux commandes encore un moment, sans doute jusqu’à la fin de la saison. Les dirigeants semblent sereins à l’idée que Michael Finley et Matt Riccardi, assistants GM à l’origine, s’occupent de la « trade deadline » en février.

Ensuite, durant l’intersaison, ils iront peut-être chercher un nouveau GM. Après l’expérience Nico Harrison, les Mavericks aimeraient donner les clés du sportif à un homme d’expérience. C’est pourquoi le nom de Dennis Lindsey, le vice-président des Pistons et ancien GM du Jazz, est déjà revenu sur le tapis ces derniers temps.

Mais que le prochain GM des Mavericks soit recruté ou soit le fruit d’une promotion en interne, nos confrères insistent sur un point : « Aucune décision ne sera prise dans l’immédiat. »

Par Jonathan Demay
