Anthony Edwards a répondu aux critiques !

Menés de deux points dans la dernière minute, et alors que Chris Finch est aux vestiaires depuis le milieu du premier quart-temps, les Wolves s’en sont remis au talent et au leadership d’Anthony Edwards. L’arrière All-Star effectuait sa rentrée, et c’est lui qui va planter le panier de la gagne à 38 secondes de la fin.

Au départ, il y a un lancer-franc raté de Julius Randle mais Rudy Gobert a dévié le rebond vers ses arrières, et la suite, c’est Anthony Edwards qui raconte. « Je n’allais pas faire de passe. Je savais que j’allais tirer », explique-t-il à propos de ce un-contre-un où il enchaîne les dribbles pour finir avec un stepback. « Dès que le ballon a quitté ma main, je savais qu’il allait rentrer. Il a très bien défendu. C’était un tir difficile. Mais je prends probablement ce tir mille fois par semaine quand je suis à la salle, donc c’était un tir naturel pour moi. »

Ce tir, c’est un 3-points sur le nez de Cason Wallace, l’un des meilleurs défenseurs de la NBA. Un tir qui permet de prendre les commandes, et le Thunder ne parviendra pas à reprendre la main, subissant une deuxième défaite en trois matches. « Au final, on lui met le ballon dans les mains et on lui demande de nous ramener à la maison », résume Donte DiVincenzo, qui lui avait donné la balle sur la déviation de Rudy Gobert. « Et c’est ce qu’il a fait. »

Trente secondes de patron !

À propos de “ramener à la maison”, Anthony Edwards aurait pu aller chercher des lancers ou tirer à mi-distance pour égaliser, mais il a choisi la difficulté. « Je suis beaucoup critiqué parce que je ne joue jamais pour l’égalisation » rapporte-t-il. « J’ai entendu Gilbert Arenas dire il n’y a pas longtemps : ‘J’essaie de rentrer à la maison.’ Moi aussi. Donc je joue toujours pour gagner le match. »

Anthony Edwards ne s’est pas arrêté à ce tir décisif. Sur la possession suivante, il a contré la tentative près du cercle du MVP en titre Shai Gilgeous-Alexander, puis a capté le rebond défensif après une nouvelle tentative du Thunder, permettant à Julius Randle d’aller inscrire deux lancers-francs qui ont donné trois points d’avance aux Wolves.

Puis, alors que Shai Gilgeous-Alexander remontait le terrain, Anthony Edwards a repéré son coéquipier et spécialiste défensif Jaden McDaniels dans l’intervalle sur la gauche, a fermé l’accès vers la droite et a arraché le ballon au moment où celui-ci passait devant son visage. « Je savais qu’il cherchait à tirer à 3-points », a expliqué Anthony Edwards. « J’ai juste essayé d’être solide. »

Mais la star de Minnesota ne s’enflamme pas après cette victoire face aux champions NBA. Les Wolves restent inconstants (17 victoires – 10 défaites), et ils sont capables de perdre contre un mal-classé dès le prochain match…

« Ce n’est qu’une victoire… C’est une victoire de saison régulière », conclut-il ainsi. « Le Thunder est de loin la meilleure équipe de la ligue, et ils avaient joué la veille. »