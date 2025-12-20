La défense de Cleveland coule encore face à Chicago

Les temps sont bien rudes pour les Cavaliers en ce moment. Encore davantage quand il manque autant de joueurs pour affronter les Bulls, de Donovan Mitchell à Evan Mobley en passant par Sam Merrill, Larry Nance Jr. ou encore Max Strus. Résultat : une deuxième défaite de suite face à Chicago.

Et après avoir encaissé 127 points mercredi soir, cette fois, ils cèdent en prenant 136 unités… Décidément, croiser les voisins de Chicago et leur cadence offensive élevée n’est pas une bonne nouvelle pour les troupes de l’Ohio.

« Ce style de jeu nous fait mal cette saison », constate Kenny Atkinson. « C’est clairement quelque chose qu’il va falloir regarder de près. C’est un peu le style de la conférence Est en ce moment, avec beaucoup de formations qui évoluent ainsi. On n’a pas fait le boulot pour les ralentir, pas assez en tout cas. »

Même plombés par une armée d’absents, avec seulement dix joueurs sur la feuille de match, et sous les hués du public, les Cavaliers ont lutté comme ils le pouvaient. C’est ce que le groupe veut retenir.

« On a perdu, ça n’a pas tourné comme on le voulait mais durant toute la rencontre, les efforts étaient là », insiste Jarrett Allen. « On s’est ajusté. Même derrière, on n’a pas lâché. On s’est battu, on a essayé de revenir dans le match. C’était nécessaire et c’est ça qui sera le tournant pour l’équipe. »

« J’ai aimé notre camaraderie, notre esprit sur le banc. Les gars qui ne jouent pas soutiennent ceux qui jouent. On n’a pas baissé la tête », continue le coach des Cavaliers. « Au fond, on a marqué 125 points et ça devrait suffire pour gagner. C’est ça qui est décourageant. »

La suite du calendrier ne va pas forcément offrir une respiration à Cleveland, avec des matches contre Charlotte et New Orleans, faciles en théorie mais qui pourraient être compliqués vu l’état de forme actuelle. Pour rappel, les Cavs ont perdu dimanche face aux Hornets. Ensuite ? Des déplacements périlleux à New York, Houston et San Antonio…