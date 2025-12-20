Les Cavaliers perdent encore face aux Bulls…

Rien ne va plus aux Cavaliers qui s’inclinent pour la 2e fois de suite face aux Bulls. Cette fois, ils ont quelques circonstances atténuantes puisque Donovan Mitchell a rejoint Evan Mobley à l’infirmerie. Résultat, Kenny Atkinson est contraint de sortir avec un nouveau cinq de départ avec l’intronisation du rookie Tyrese Proctor.

Une formule plutôt gagnante puisque les Cavaliers ont inscrit les 11 premiers points du match, prenant rapidement l’ascendant sur les Bulls. Le duo Proctor-Garland est intenable, et Chicago finit par réagir au milieu du premier quart-temps, notamment sur une séquence clé impliquant Matas Buzelis, auteur d’un tir à 3-points, avant de convertir un lancer-franc suite à une faute flagrante sifflée contre Jaylon Tyson. Nikola Vucevic a enchaîné avec une claquette pour conclure un 6-0.

Après un premier quart-temps accroché (32-32), Chicago a clairement haussé le ton dans le deuxième. Plus solides défensivement et plus efficaces collectivement, les Bulls misent sur la vitesse de Matas Buzelis pour faire la différence et prendre les commandes (51-48). La profondeur de banc des Bulls commence à peser, et Josh Giddey, comme mercredi, sanctionne de loin. A la pause, le break est fait : 74-60.

Vucevic finit le travail

Dos au mur, devant un public qui gronde, les Cavaliers se lâchent enfin au retour des vestiaires. Avec un Jarrett Allen dominateur, ils signent un 27-9 pour recoller au score. A ses côtés, Darius Garland joue comme un All-Star, et les Bulls lâchent prise. Sur un 3-points de Nae’Qwan Tomlin, Cleveland passe même devant (89-87). S’en suit alors un gros chassé-croisé, et les deux formations sont encore à égalité (115-115) à six minutes de la fin.

Moment choisi par Nikola Vucevic pour faire la différence. Le Monténégrin donne de l’air à 3-points (122-117). Puis sur les nombreux ratés de Darius Garland, il sert de rampe de lancement pour Coby White. Enfin, c’est lui, avec l’aide de la planche, qui scelle la victoire des Bulls. Score final : 136-125 pour les Bulls. C’est la 3e défaite de suite des Cavaliers, la 5e en six matches à domicile.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Un arbitre blessé… Tre Maddox s’est blessé à la fin du premier quart-temps, et ses deux acolytes Ray Acosta et Phenizee Ransom ont dû gérer la suite, à deux.

4 à la suite. Les Bulls enchaînent une 4e victoire de suite, et c’est une première depuis mi-novembre. Si Matas Buzelis a tenu l’équipe à bout de bras en 1ère mi-temps, on retiendra le gros dernier quart-temps de Nikola Vucevic, avec 11 points et 7 rebonds.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.