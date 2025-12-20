À leur manière, les Celtics ont rendu hommage à Isaiah Thomas

À l’époque où il jouait à Boston, Isaiah Thomas était surnommé « King in the Fourth » à cause de ses nombreux coups de chaud en fin de match. L’ancien meneur des Celtics était présent au TD Garden lors du duel face au Heat.

Comme pour lui rendre hommage et alors que la rencontre avait été serrée pendant trois quarts-temps, les joueurs de Joe Mazzulla ont pris feu dans le quatrième quart-temps. Ils ont démarré ce dernier acte avec un parfait 6/6 à 3-points et ont réussi dix en douze minutes, un record de franchise dans le quatrième quart-temps.

« Mis à part le fait que je n’entendais rien durant le temps-mort, c’était un beau geste de faire revenir Isaiah Thomas », apprécie l’entraîneur des Celtics. « Il a beaucoup apporté à cette ville et à cette équipe. Je suis arrivé juste à la fin de son passage ici, mais qui il est en tant que joueur et en tant que personne en dit long sur lui. »

Sous les yeux d’Isaiah Thomas, Boston a coulé Miami dans le dernier acte, comme l’avait fait l’ancien All-Star un soir de décembre 2016, où il avait mis 52 points, dont 29 dans le dernier quart-temps, face aux Floridiens.

Derrick White a brillé durant cet enchaînement de six 3-points de suite puisqu’il en a réussi deux pour finir sa soirée avec 33 unités. Grâce à ce coup de chaud, les Celtics ont pu distancer le Heat et s’imposer 129-116.

Un public qui répond toujours présent

« Nous voulions bien commencer le quatrième quart-temps », explique simplement Derrick White. « C’était une séquence qui nous a permis de créer un bon ‘momentum’. IT était présent donc les tirs à 3-points sont rentrés. »

Outre Isaiah Thomas, Joe Mazzulla a tenu à rendre hommage de manière générale aux fans présents au TD Garden : « Que nous soyons à 0-3, 3-3 ou 5-6, je me tourne toujours vers Sam Cassell (un de ses assistants) et je lui dis : ‘Mec, cet endroit est toujours plein à craquer’. Les fans apprécient vraiment le bon basket. »

Les fans de Boston, Joe Mazzulla ne les verra que très peu sur cette fin d’année 2025 puisque le duel face aux Pacers du 22 décembre sera le dernier match à domicile de l’année. Après, les coéquipiers de Jaylen Brown se lanceront dans un « road trip » de six matchs et débuteront l’année avec un déplacement à Sacramento le 1er janvier.