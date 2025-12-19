Vers un retour de l’arbitre Eric Lewis en NBA ?

La NBA a officialisé ce vendredi le retour d’Eric Lewis dans son programme d’arbitrage, mais par la petite porte : il va ainsi reprendre du service en G-League et débutera dès ce week-end, à l’occasion du Winter Showcase.

Âgé de 54 ans, Eric Lewis avait pourtant pris sa retraite en août 2023 alors que la ligue menait une enquête interne sur de possibles violations de sa politique liée aux « réseaux sociaux ». L’affaire avait fait grand bruit au printemps 2023, l’arbitre ayant été accusé d’avoir tenu un compte X/Twitter anonyme pour se défendre. Depuis, Eric Lewis avait rebondi en NCAA, où il a officié durant les deux dernières saisons.

La NBA précise que ce retour s’inscrit dans une « trajectoire conjointe » et qu’Eric Lewis a pleinement coopéré à l’enquête sur ses activités numériques durant sa période NBA. Pour redevenir éligible, il a dû valider plusieurs étapes, dont un accompagnement en gestion du stress et une formation sur l’usage responsable des réseaux sociaux.

« Pendant près de vingt ans, Eric s’est établi comme l’un des meilleurs arbitres de la NBA, » a expliqué Byron Spruell, président des opérations de la ligue. « Notre enquête a conclu que son comportement n’avait pas d’impact sur sa capacité à officier avec équité et intégrité. »

Arbitre en NBA pendant 19 saisons, Eric Lewis a dirigé 1 161 matchs de saison régulière et 91 rencontres de playoffs, dont six Finals. Avant de rejoindre la Grande Ligue, il avait déjà passé trois saisons en G-League.