Une fin de match folle et une nouvelle défaite amère pour les Kings

Décidément, les choses se passent rarement comme prévu avec les Kings. En pleine déconfiture depuis le début de la saison, ils pensaient pouvoir tenir leur septième victoire de la saison sur le parquet de Portland.

Ils l’avaient même célébré, mais la joie a été de très courte durée. La fin de match dantesque de la franchise californienne s’est achevée par une nouvelle défaite, sur deux lancers-francs de Deni Avdija à 1,5 seconde de la fin. Et les sourires se sont transformés, une nouvelle fois, en des mâchoires crispées.

Les Kings ont de quoi être franchement frustrés. DeMar DeRozan venait de signer son deuxième tir clutch du match et pensait avoir offert la victoire aux siens, à 132-133 et 4,4 secondes de la fin de la prolongation. Deni Avdija remonte alors le terrain face à Russell Westbrook, avec Keon Ellis en aide. Le tir de l’Israélien est trop court alors que le buzzer retentit, mais Marc Davis, l’arbitre le plus éloigné de l’action, signale une faute. Les ralentis sont loin d’être clairs, alors que Keon Ellis ne touche ni Deni Avdija, ni le ballon et que c’est le joueur des Blazers qui envoie le cuir contre le torse de Russell Westbrook.

« J’ai beaucoup créé le contact » a-t-il assumé dans des propos rapportés par le journaliste Sean Highkin, qui vont sans doute remuer le couteau dans la plaie des Kings. « Je ne m’attendais pas à obtenir une faute à une seconde de la fin. J’ai essayé de rentrer dans Russ et d’envoyer un tir. Mais quand vous regardez le ralenti, j’ai été bousculé dans ma position de tir. Vous pouvez dire que c’était une faute, mais peu d’arbitres auraient sifflé ainsi. »

« Nos gars se sont battus de manière incroyable, et y ont mis tout leur cœur » a noté l’entraîneur de Sacramento Doug Christie, très déçu. « Sur le match… Peu importe ce que je dis, je vais prendre une amende. J’ai beaucoup à dire, donc je ne devrais probablement rien dire. »

« Quand on se bat à un haut niveau comme cela, on peut faire face à n’importe qui »

Christie pourra aussi avoir à redire sur un quatrième quart-temps aux airs de montagnes russes. Le coach californien avait jusque-là fait des coups plutôt réussis en rebasculant Keegan Murray (17 points, 3 rebonds, 2 passes, 2 interceptions, 4 contres) au poste 3, pour aligner une raquette plus « classique » à deux intérieurs, Precious Achiuwa et Maxime Raynaud. Puis il s’est passé de Malik Monk, pour relancer Keon Ellis, qui n’avait pas joué une seconde lors du dernier match contre les Wolves.

Mais Keon Ellis et le cinq uniquement composé de remplaçants (Dennis Schröder, Nique Clifford, Dyylan Cardwell, Dario Saric) pour le début de quatrième quart-temps a complètement pris l’eau. Alors que les Kings menaient d’un point à l’entame de celui-ci, ils comptaient 18 points de retard sept minutes plus tard, après avoir encaissé un 21-4.

Il y avait encore 113-98 en faveur de Portland avec moins de deux minutes à jouer, avant un retour invraisemblable. Sacramento a bien cru tenir le hold-up grâce à une grosse agressivité vers le cercle et deux shoots à 3-points de DeMar DeRozan, le dernier à huit secondes de la fin pour revenir à hauteur.

« Quand on se bat à un haut niveau comme cela, on peut faire face à n’importe qui » a souligné Doug Christie. « Nous avons assez de talent ici pour gagner. Maintenant, il faut aussi brancher nos cerveaux et s’assurer qu’on fait les choses de la bonne manière pour l’emporter, mais je tire mon chapeau à ces garçons. C’est ce que doit faire une équipe, et cette combativité, c’est ce que nos supporters aiment. Ils ont continué à se battre et ont refusé de perdre, et c’est ce qui compte dans cette franchise. C’est ce sur quoi repose notre équipe, et c’est ce que nous voulons voir. Quand vous faites cela, la plupart du temps, vous repartez avec la victoire. »

Le superbe match de Maxime Raynaud n’a pas suffi

La plupart du temps, mais pas cette fois. Ce revers vient s’ajouter à la liste des déceptions de la saison, et va éclipser le superbe match de Maxime Raynaud, auteur de 29 points et 11 rebonds.

« Ce match ne va pas être une histoire de ‘nous n’étions pas loin de gagner’ et tout ça » déplorait Doug Christie face aux médias. « Ce n’est pas ce pour quoi nous sommes ici. Le trajet retour ne va pas être meilleur parce que nous avons remonté 18 points ou peu importe dans les deux dernières minutes, ou parce que nous avons mis un tir pour la gagne. Non. Nous sommes là pour nous battre avant toute autre chose, et la conséquence de cela, c’est la victoire. Nous avons fait la partie du boulot où nous nous sommes battus. Mais nous ne repartons pas avec le succès. Donc nous avons encore un pas en avant à faire. »

En attendant, c’est encore en marche arrière que les Kings avancent, puisqu’ils comptent désormais le même nombre de victoires que les Pelicans, lanterne rouge de l’Ouest pour une petite défaite supplémentaire.