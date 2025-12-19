JB Bickerstaff accuse un arbitre de partialité

John Goble a sans doute eu les oreilles qui sifflent (sans mauvais jeu de mot pour un arbitre) après la rencontre entre Dallas et Detroit dans laquelle il venait d’officier. Même si son nom n’a jamais été donné en conférence de presse, JB Bickerstaff a clairement fait référence à son comportement.

Comment ? En parlant de deux séquences où Goble a pris deux décisions : expulser Ausar Thompson, puis mettre une faute technique au coach des Pistons. Plus grave encore, le technicien met en doute l’impartialité de l’arbitre.

« Soir après soir, voilà comment ça se passe entre nous », aurait dit John Goble à JB Bickerstaff. « Cela me laisse penser que l’arbitre n’est pas objectif », juge le coach de Detroit. « Il me met une faute technique à la pause alors que je n’ai rien dit. J’ai attrapé Cade Cunningham pour le sortir du terrain et il m’a sifflé une technique. C’est mon rôle d’écarter les joueurs des arbitres. »

C’est aussi cet arbitre qui a sorti Ausar Thompson, coupable de l’avoir « abordé de manière agressive » et d’un « contact avec un arbitre » puisque le joueur des Pistons n’était pas loin d’un tête contre tête avec John Goble. Pourtant, JB Bickerstaff n’a pas vu la même chose.

« Si on regarde cette action où il expulse Thompson, l’arbitre s’avance vers lui, non ? », tente de justifier l’entraîneur. « C’est là que le contact minimal se produit, lorsqu’il s’avance vers lui et initie le contact. »

Accusation à peine voilée qui n’échappera vraisemblablement pas à l’amende

Dernier grief lancé vers l’arbitre, toujours sans le nommer : l’absence de temps-mort dans les dernières secondes de la prolongation tandis que Jalen Duren prenait deux rebonds offensifs et que Detroit était mené de deux points. JB Bickerstaff a demandé un temps-mort mais « le même arbitre, à côté de moi, ne me le donne pas ».

Cette colère contre John Goble, certes voilée mais bien exprimée, devrait lui valoir une amende de la NBA. Ime Udoka vient de prendre 25 00 dollars d’amende pour avoir seulement commenté, de manière négative, la prestation des hommes en gris et alors que la NBA avait en partie donné raison à Houston. JB Bickerstaff, lui, va plus loin en mettant en doute la probité d’un arbitre…

Néanmoins, ce dernier n’a pas voulu mettre dans le même sac les deux autres collègues de sa victime du soir, surtout que Jason Kidd et les Mavericks ont parfois contesté des coups de sifflet également.

« Je veux être très clair : ce match ne s’est pas joué avec les arbitres. Cette rencontre était accrochée, avec deux équipes très compétitives, mais il faut aborder la question de l’objectivité vu ce qu’il s’est passé sur le parquet. On a une personne qui a voulu que les arbitres fassent le match, alors que ça ne devrait pas être le cas. Quiconque arrive et dit que ce sera comme ça, ‘soir après soir’, a clairement un point de vue subjectif. Je me moque de la façon avec laquelle on est arbitré, car on va être physique. Tout ce qu’on demande, c’est de l’équité. Si un arbitre arrive avec quelque chose en tête, cela aura évidemment un impact sur votre façon d’arbitrer. »