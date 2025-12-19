Face à la pression du Thunder, un festival de ballons perdus pour les Clippers

« Avant le match, on a parlé de ne pas perdre le ballon. » La consigne passée par Tyronn Lue et son staff, au moment d’aller défier le Thunder sur son parquet, passe pour un comble après coup. Car si sa formation a fini par exploser face au champion en titre, pour une défaite finale de 21 unités (122-101), c’est précisément à cause de ces ballons perdus.

« Je n’ai pas aimé la façon dont on a démarré le match, donc on doit être meilleur. On peut s’adapter », remarque Jalen Williams, dont la formation a mis un peu de temps à trouver son rythme dans cette partie. Mais comme toujours, l’attaque du Thunder s’est nourrie de l’activité défensive.

OKC a fait la différence vers la fin du troisième quart-temps en passant un 13-0 grâce à ses interceptions. Une ligne de passe coupée par Alex Caruso, un autre ballon facilement volé par le même homme, Ajay Mitchell venu prendre à deux Ivica Zubac, deux autres ballons déviés par Shai Gilgeous-Alexander… Sur six possessions de suite, OKC a volé cinq ballons et s’est offert autant de possibilités de sanctionner en contre.

Maladroit dans le jeu, Cason Wallace a été l’intercepteur en chef (5), devant Alex Caruso (4). En tout, Oklahoma City a volé 19 ballons. Un record cette saison pour cette équipe qui occupe la deuxième place, derrière les Suns, au classement des formations qui interceptent le plus (10.6 par match).

La meilleure équipe en matière d’interceptions

« L’intensité et la pression ont vraiment augmenté. Surtout en deuxième quart-temps, peut-être qu’on n’a pas eu les interceptions pour le montrer, mais on était juste un peu en retard sur le ballon au premier quart. Et évidemment, au troisième, on a mis le bon ton dès le début, mais ce groupe à la fin du troisième quart-temps a été exceptionnel », qualifie Mark Daigneault.

Sa formation n’a perdu que 9 ballons contre… 29 côté Clippers, dont 6 chacun pour Kris Dunn et Kobe Sanders. Résultat : un différentiel de plus de 20 unités sur les points marqués après contre-attaque (38-17). Le Thunder est la meilleure équipe de la ligue pour se nourrir offensivement des ballons perdus de son adversaire (25.5 points).

« On était connectés et on a fait du bon boulot pour jouer en force. On ne les a pas laissés exécuter toutes les actions qu’ils voulaient et se positionner où ils le souhaitaient. Nous les avons forcés à jouer selon nos conditions », analyse Chet Holmgren.

Tyronn Lue, dont la formation a paru perdue en cette fin de troisième quart-temps, malgré deux temps-mort pris au cœur de la tempête, peut difficilement dire le contraire.

« Ils peuvent défendre sur les cinq postes. Il n’y a aucun maillon faible sur le terrain. Ils vous mettent la pression, vous obligent à accélérer, ils attaquent le dribble et provoquent les ballons perdus. Quand vous perdez le ballon face à eux, c’est juste trop dur de revenir », déplore le coach, qui n’a pu que constater les dégâts.