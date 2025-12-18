Karl-Anthony Towns avec Jalen Brunson dans l’équipe type de la NBA Cup

Élu MVP de la compétition, Jalen Brunson fait l’unanimité (20 voix sur 20) au sein de l’équipe type de la NBA Cup. Autour de lui, on retrouve Shai Gilgeous-Alexander (18 voix) et Karl-Anthony Towns (12), offrant donc à New York un doublé. Le cinq est complété par Luka Doncic (11) et De’Aaron Fox (11).

Parmi les autres joueurs ayant récolté des suffrages du panel de votants, il y a Desmond Bane (8) et OG Anunoby (7). Côté San Antonio, finaliste malheureux de la compétition, Stephon Castle et Victor Wembanyama obtiennent chacun 5 votes.

Enfin, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic et Devin Vassell ont tous trois obtenu un seul vote.