Les Bulls récupèrent une enveloppe pour remplacer Noa Essengue

Les Bulls ont obtenu une « Disabled Player Exception » (DPE) de 2,7 millions de dollars pour remplacer Noa Essengue, forfait pour le reste de la saison en raison d’une blessure à l’épaule.

Cette exception est calculée sur la moitié du salaire du joueur indisponible : comme le rookie touche 5,4 millions de dollars cette saison, Chicago récupère donc 2,7 millions de dollars pour éventuellement recruter un joueur.

Les Bulls ont jusqu’au 10 mars pour utiliser cette « DPE ». Concrètement, ils peuvent signer un joueur libre sur un contrat d’un an allant jusqu’à 2,7 millions de dollars, ou bien récupérer un joueur via un échange, ou lorsqu’il est coupé, à condition qu’il soit libre à la fin de la saison et que son salaire rentre dans cette enveloppe.

Reste à voir si Chicago activera ce levier pour renforcer sa rotation à court terme, ou s’il s’agira simplement d’une option de sécurité en cas d’opportunité sur le marché…

Noa Essengue Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 CHI 2 3:00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.