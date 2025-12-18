Et l’attaque de Minnesota a encore cessé de fonctionner…

Au moment de rejoindre les vestiaires à la pause face à Memphis, les Wolves avaient un point d’avance. Surtout, sur les 24 paniers marqués, 18 venaient après une passe décisive.

Une tendance qui va disparaître en seconde période. Minnesota va ainsi terminer ces 24 dernières minutes avec un affreux 32% de réussite au shoot, avec seulement 8 passes décisives pour 8 ballons perdus…

« Ce fut une horrible soirée en attaque », s’agace Chris Finch. « Nos décisions offensives étaient catastrophiques, que ce soit notre sélection de tirs, nos ballons perdus, notre exécution. Ce n’était vraiment pas bon. »

La défense des Grizzlies est évidemment une raison de cette seconde période très compliquée. « Ils ne se laissent pas déborder facilement », analyse Chris Finch. Mais les choix des Wolves aussi, comme l’a souligné le coach.

La solution ne passe pas uniquement par les individualités

Julius Randle, par exemple, a manqué de lucidité, en forçant face à un Jaren Jackson Jr. très à l’aise pour le gérer en un-contre-un. Résultat : un 9/21 au shoot et 4 ballons perdus pour le joueur, donc une attaque moins fluide. « Il n’y avait pas beaucoup de mouvements de ma part, ni chez les autres », concède l’ancien intérieur des Knicks.

Comme Anthony Edwards est absent depuis trois matches, les Wolves sont privés de leur meilleur attaquant, du joueur qui peut débloquer les situations fermées comme dans cette seconde période face à Memphis. Avec l’arrière, la fluidité offensive n’est pas toujours au rendez-vous, mais avec son talent, au moins, il peut faire des différences tout seul. Sans lui et si Julius Randle est empêtré dans ses mauvais choix, l’attaque de Minnesota chute.

« Il faut que ça se fasse avec les cinq joueurs. Parfois, quand il y a de la frustration, on en revient aux individualités », constate et regrette Rudy Gobert. « On a des joueurs de un-contre-un et on doit penser à l’équipe avant tout. On a besoin que nos attaquants soient agressifs mais dans le rythme du match. Il faut qu’on prenne des décisions plus rapides, qu’on dribble moins car les défenses sont alors en place et ça devient plus dur. Il y a plein de moyens d’avoir l’avantage sans simplement jouer en un-contre-un. »