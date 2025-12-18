Sylvia Fowles rejoint le Portland Fire en tant qu’assistante

Après avoir choisi l’ancien assistant coach du Paris Basketball Alex Sarama comme coach principal, la nouvelle franchise du Portland Fire continue d’étoffer son banc avec l’arrivée d’un renfort de choix pour occuper le poste d’assistant. C’est en effet un monument du basket féminin, Sylvia Fowles, qui a été annoncé en Oregon.

L’ancienne intérieure va vivre sa première expérience sur un banc après avoir pris sa retraite en 2022, à l’issue de quatorze ans d’une carrière ponctuée de quelques jolis dunks mais aussi de nombreux succès : en WNBA (deux fois championne et MVP des finales en 2015 et 2017 avec Minnesota, MVP de la saison 2017, quatre fois élue meilleure défenseure de l’année), en Europe avec un doublé en Euroleague en 2009 et 2010 sous les couleurs du Spartak Moscou, et sur la scène internationale avec notamment quatre médailles d’or aux Jeux Olympiques pour Team USA.

ESPN précise que Sylvia Fowles avait déjà été sollicitée par d’autres franchises WNBA, mais que la perspective d’intégrer un nouveau projet qui se veut ambitieux était l’occasion parfaite pour se lancer.

Plus de 23 ans après son passage éclair en WNBA (2000-2002), le Portland Fire fait son maximum pour préparer son retour dans l’élite du basket américain en 2026, et la venue d’un CV de Hall of Famer comme celui de Sylvia Fowles va contribuer à légitimer ses envies de grandeur.