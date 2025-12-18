Séquence nostalgie du côté de Puma qui a choisi un coloris pour le moins inattendu pour habiller la All-Pro Nitro 2 à l’approche des fêtes de fin d’année. Le modèle s’est en effet paré aux couleurs du film mythique « E.T. » sorti en décembre 1982 en France !
La tige emprunte des tons cosmiques d’un bleu nuit tacheté de blanc pour le côté « extra-terrestre » et agrémenté de touches d’orange, de jaune et de bleu. On retrouve également le logo « E.T. » et une partie de l’affiche du film sur l’un des côtés de la chaussure.
La Puma All-Pro Nitro 2 « E.T. The Extra-Terrestrial » ne manquera pas de se distinguer parmi les sept autres coloris déjà disponibles en France. Cette nouvelle version est à retrouver depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.
Notre verdict de la Puma All-Pro Nitro 2
Deux ans, c’est une durée de vie très longue pour une paire, mais la All-Pro Nitro a tenu la distance, et ce grâce à ses qualités intrinsèques sur le plan basket avant tout. Puma ne fait que prolonger le plaisir en donnant un petit coup de jeune à une All-Pro Nitro 2 aux sensations toujours aussi bonnes.
Sans surprise, c’est encore du très bon boulot. Le test ne fait d’ailleurs que confirmer tout le bien qu’on pouvait déjà penser de la All-Pro Nitro, qui se démarquait déjà par son équilibre entre confort et dynamisme.
En résumé, cette nouvelle version reprend tout ses points forts, donc pour ceux qui ont aimé la précédente, foncez pour cette première chaussure de la saison notée cinq étoiles !