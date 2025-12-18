Séquence nostalgie du côté de Puma qui a choisi un coloris pour le moins inattendu pour habiller la All-Pro Nitro 2 à l’approche des fêtes de fin d’année. Le modèle s’est en effet paré aux couleurs du film mythique « E.T. » sorti en décembre 1982 en France !

La tige emprunte des tons cosmiques d’un bleu nuit tacheté de blanc pour le côté « extra-terrestre » et agrémenté de touches d’orange, de jaune et de bleu. On retrouve également le logo « E.T. » et une partie de l’affiche du film sur l’un des côtés de la chaussure.

La Puma All-Pro Nitro 2 « E.T. The Extra-Terrestrial » ne manquera pas de se distinguer parmi les sept autres coloris déjà disponibles en France. Cette nouvelle version est à retrouver depuis aujourd’hui sur Basket4Ballers au prix de 140 euros.