Rien de grave pour le coude de Nikola Jovic

Une belle entaille, du sang, une sortie avec le sourire et une belle attelle, mais surtout rien de cassé ! Le Heat a communiqué hier sur l’état de santé de Nikola Jovic, victime d’une vilaine chute après avoir été bousculé dans les airs par Collin Murray-Boyles, confirmant la version d’Erik Spoelstra après la rencontre.

« Heureusement, je crois qu’on a échappé au pire. Le coude était ouvert, donc il y avait du sang mais les résultats des radios n’ont rien révélé de cassé, ce qui est une bonne chose. Mais ce sera douloureux pour un bout de temps. On repassera une IRM demain pour s’assurer que tout va bien », avait-il déclaré.

Le joueur a ainsi passé son IRM hier et les résultats sont à nouveau revenus négatifs. Il restera alors à gérer la douleur et la plaie, mais l’indisponibilité du joueur ne devrait pas traîner en longueur. Ce dernier a en tout cas été listé en « day-to-day » et pourrait donc très vite revenir sur les terrains, peut-être avec un renforcement au niveau du coude le temps de se remettre à 100%.

À noter que Tyler Herro, qui a manqué les trois derniers matchs en raison d’une blessure au gros orteil, a lui aussi passé une IRM de contrôle et reste également en « day-to-day ».

Le plus gros enjeu pour Nikola Jovic sera surtout de profiter de ces quelques jours de calme pour se remettre la tête à l’endroit après avoir confié sa frustration d’être sorti de la rotation d’Erik Spoelstra. Miami va reprendre par un « back-to-back » à l’extérieur, jeudi à Brooklyn et vendredi Boston avant d’enchaîner à New York dimanche.

Nikola Jović Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 13:36 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 19:29 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25:08 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7 2025-26 MIA 19 18:16 39.0 28.3 71.8 0.6 2.9 3.5 2.6 2.1 0.5 1.8 0.4 7.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.