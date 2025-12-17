La Nike Book 1 « What The » sort en édition limitée

Cette fois, c’est peut-être bel et bien la fin pour la Nike Book 1. L’histoire est en marche et Devin Booker a enfin franchi le pas il y a trois semaines en portant la Nike Book 2 pour la première fois en match NBA.

Commercialisée en mars 2024, la Nike Book 1 s’offre ici une sortie en beauté avec un ultime coloris « What The » bariolé qui reprend plusieurs des nombreux coloris déjà sortis. L’ensemble est pour le moins original, et le tout repose sur une semelle agrémentée d’un dégradé aux couleurs des Suns, du orange au violet.

La Nike Book 1 « What The » est le 20e coloris annoncé en France, disponible depuis hier sur Basket4Ballers à partir du 16 décembre au prix de 170 euros. Le modèle est déjà écoulé, et sa sortie aux Etats-Unis prévue pour ce vendredi sur le site officiel de Nike US devrait connaître le même sort. En effet, seules 1 996 paires ont été mises à la vente aux US, en référence à l’année de naissance de Devin Booker.