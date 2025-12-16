La D.O.N. Issue #7 en mode « Ice Spida »

La D.O.N. Issue #7 est de retour sur le devant de la scène à l’approche de Noël, et pour cause, Donovan Mitchell aura l’honneur de disputer le premier « Christmas Game » de cette édition 2025 sur le parquet du Madison Square Garden pour affronter les Knicks le 25 décembre prochain.

L’arrière des Cavs portera peut-être ce nouveau coloris « Ice Spida » de sa septième chaussure signature, la D.O.N. Issue #7, qu’on retrouve donc dans un style… glaçant ! La tige offre un dégradé allant du blanc au bleu clair. Le logo « Spida » de Donovan Mitchell et les trois bandes d’adidas ressortent en gris métal, tandis que l’ensemble repose sur une semelle blanche, équipée de mousse Lightstrike Pro ultralégère au niveau intermédiaire, et d’un revêtement extérieur en blanc translucide.

La D.O.N Issue#7 a accentué son aspect « futuriste » cette année, avec les trois bandes d’adidas qu’on retrouve également en pointillés sur l’empeigne, et l’apparition d’un zip pour recouvrir les lacets, à la manière de la SHAI 001 de Shai Gilgeous-Alexander avec Converse.

Ce coloris « Ice Spida » de la D.O.N. Issue #7 est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 120 euros. C’est le sixième coloris actuellement disponible en France.