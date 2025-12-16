Kyle Filipowski, une autre très bonne note pour le Jazz

« C’est l’intensité du jeu, avec un peu de rivalité entre joueurs de Duke ! », en sourit Kyle Filipowski à qui un journaliste fait remarquer qu’il n’a pas hésité à bousculer Cooper Flagg durant le match. Les deux anciens « Blue Devils » ont compté parmi les principaux protagonistes de ce match entre Jazz et Mavs.

Alors que le rookie texan a signé un match dantesque, écrivant une nouvelle page d’histoire parr sa précocité, l’intérieur du Jazz s’est comporté en parfait complément de Keyonte George et Lauri Markkanen, les deux joueurs locaux les plus prolifiques avec 37 et 33 points.

Le pivot avait récupéré la place de titulaire en l’absence de Jusuf Nurkic et il a largement répondu présent. Même s’il a fallu un peu de temps pour le voir rentrer dans son match. Auteur de 7 points en première période, il a du mal à s’exprimer dans le troisième quart-temps.

Pas dans le quatrième où il s’est déchaîné : un panier à 3-points en semi-transition en tête de raquette, un « floater » près du cercle, une pénétration en force devant Cooper Flagg dont il a obtenu la faute, un nouveau « 2+1 » sous le cercle pour permettre à son équipe de repasser devant à une minute de la fin…

Son meilleur match de l’année

Le 32e choix de la Draft 2024 s’est montré omniprésent et a largement contribué au retour de sa troupe dans le « money time », jusqu’à la prolongation remportée. « Flip a fait un match incroyable », qualifie Will Hardy en voyant sa ligne de statistiques finale : 25 points (9/13 aux tirs dont 2/4 de loin), 9 rebonds pour 29 d’évaluation.

« Il prend son temps. Les choses se ralentissent pour lui. Il sait où sont les autres, même sans regarder. Et c’est comme Keyonte, il a continué à bosser son jeu. Ce n’est pas surprenant. Il est costaud avec le ballon et fait des actions décisives dont on a besoin », salue son partenaire de raquette du soir, Lauri Markkanen.

Sur le plan de la production, les chiffres sont sensiblement les mêmes que ceux de l’an dernier, avec une moyenne à 10 unités par soir. Avec, comme lors de sa saison rookie, une importante capacité d’adaptation car il est régulièrement mobilisé dans le cinq avant de regagner le banc.

« Chaque soir est différent en NBA, il faut s’adapter au style du moment, à l’ambiance de la soirée, et je pense que c’est ce que j’apporte de mieux : la capacité de m’adapter à ces différentes situations, que ce soit en jouant en poste 4 ou 5. Etre préparé à tout ça aide vraiment à se sentir plus à l’aise », conclut le joueur de 22 ans.

Kyle Filipowski Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 UTA 72 21:08 50.2 35.0 65.0 1.6 4.6 6.1 1.9 2.4 0.7 1.4 0.3 9.6 2025-26 UTA 24 23:05 48.0 33.8 73.3 1.7 4.7 6.4 2.3 2.8 0.5 1.2 0.5 10.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.