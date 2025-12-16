Jaylen Brown endosse la responsabilité de la défaite face aux Pistons

Si Cade Cunningham a froidement éteint les Celtics dans les derniers instants de la partie, Jaylen Brown, lui, est plein de regrets. Dans le « money time », l’ailier de Boston a perdu un ballon important puis surtout manqué deux lancers-francs cruciaux, à deux minutes de la fin. Les champions 2024 étaient menés de quatre points et ne pas marquer un point sur la ligne a fait mal.

Si bien que, malgré une grosse performance individuelle (34 points, 8 rebonds, 7 passes, 3 contres), il s’estime fautif, responsable de ce revers.

« Je dois faire mieux pour aider mon équipe à franchir l’obstacle. Dans mon esprit, je n’ai pas fait mon meilleur match donc c’est de ma faute », résume-t-il, en regrettant des fautes bêtes, dans tous les sens du terme. « Ne pas sauter sur une feinte et ne pas commettre une faute. J’ai perdu un ballon, j’ai manqué trop de lancers-francs. Sur le plan mental, je dois faire plus pour mon équipe. Ce ne fut pas le cas dans ce match. »

Une mauvaise séquence en défense puis en attaque

Jaylen Brown pense notamment à une faute sur Tobias Harris, la possession avant ses deux lancers-francs manqués (il finira d’ailleurs à 7/14 dans cet exercice). Les Celtics sont alors sur un 9-1 et font une bonne défense. La balle arrive dans les mains du joueur de Detroit, avec une possession qui se termine. L’ancien de Philadelphie feinte, à deux secondes du buzzer des 24 secondes, et l’ailier de Boston mord à la feinte. Faute, deux points de plus pour les Pistons.

Entre cette faute et les deux lancers-francs ratés dans la foulée, il s’est joué quelque chose à cet instant. Même si Derrick White ne juge pas son coéquipier de manière aussi sévère.

« C’est ça qui le rend si unique. Il met plus de 30 points et veut encore faire plus et mieux pour nous », commente l’ancien des Spurs. « Il est sans doute son plus dur critique et on sait qu’il va rebondir et continuer de faire des choses spéciales. C’est évident qu’il n’est pas responsable de cette défaite. Elle est pour l’ensemble du groupe. On assure ses arrières, on adore jouer avec lui. »

Jaylen Brown ne change pas de discours pour autant. « On a égalé l’impact physique de Detroit. L’équipe a fait le nécessaire. Je dois être meilleur à la fin, on doit faire mieux pour conclure. On a clairement laissé filer ce match, je l’ai laissé filer. On va regarder les images et être prêt pour le suivant », conclut le All-Star.

Jaylen Brown Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BOS 78 17:25 45.4 34.1 68.5 0.6 2.2 2.8 0.8 1.8 0.4 0.9 0.2 6.6 2017-18 BOS 70 30:45 46.5 39.5 64.4 0.9 4.0 4.9 1.6 2.6 1.0 1.8 0.4 14.5 2018-19 BOS 74 25:51 46.5 34.4 65.8 0.9 3.4 4.2 1.4 2.5 0.9 1.3 0.4 13.0 2019-20 BOS 57 33:56 48.1 38.2 72.4 1.1 5.3 6.4 2.1 2.9 1.1 2.2 0.4 20.3 2020-21 BOS 58 34:28 48.4 39.7 76.4 1.2 4.8 6.0 3.4 2.9 1.2 2.7 0.6 24.7 2021-22 BOS 66 33:38 47.3 35.8 75.8 0.8 5.3 6.1 3.5 2.5 1.1 2.7 0.3 23.6 2022-23 BOS 67 35:54 49.1 33.5 76.5 1.2 5.7 6.9 3.5 2.6 1.1 2.9 0.4 26.6 2023-24 BOS 70 33:28 49.9 35.4 70.3 1.2 4.3 5.5 3.6 2.6 1.2 2.4 0.5 23.0 2024-25 BOS 63 34:15 46.3 32.4 76.4 1.3 4.5 5.8 4.5 2.4 1.2 2.6 0.3 22.2 2025-26 BOS 24 33:28 49.9 36.7 79.1 1.2 4.9 6.1 4.8 3.1 1.1 3.6 0.4 29.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.