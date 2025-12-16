Un nouveau record de précocité qui passe mal pour Cooper Flagg

Les bras croisés, le regard parfois dans le vide… Cooper Flagg n’est pas le plus heureux des hommes au moment de répondre à la presse à la sortie de son match face au Jazz. Ce qui peut se comprendre, car la jeune vedette des Mavs a écrit une nouvelle page d’histoire, mais son équipe s’est inclinée.

« Évidemment, on n’a pas gagné. C’est donc difficile pour moi de vouloir être heureux ou quoi que ce soit », lâche le rookie, dont les efforts ont été gâchés par le Jazz en prolongation. Avec Anthony Davis en civil sur le banc texan, Cooper Flagg avait pourtant pris les choses en main dans le jeu des Mavs, en se posant en pièce maîtresse.

« On a joué sur Coop. Il les a tués toute la partie, alors ils ont enfin essayé de le prendre à deux. Ça ne me surprend pas du tout. Je sais exactement de quoi il est capable. C’est un joueur spécial, donc il y en aura beaucoup d’autres (matchs de ce genre) à venir », se projette P.J. Washington.

Pour cette rencontre dans l’Utah, son coéquipier a fait exploser son quota de tirs avec 27 tentatives, se comportant en véritable « go-to-guy » de sa formation. C’est lui qui a permis aux Mavs d’arracher la prolongation grâce à un énième « drive » terminé avec sa main gauche, avant un passage clé sur la ligne des lancers-francs.

Mieux que LeBron James

Avec à l’arrivée une performance à 42 points (13/27 aux tirs, 15/20 aux lancers-francs), 7 rebonds, 6 passes et 2 contres. Jamais un joueur de 18 ans – il aura 19 ans dimanche – n’avait marqué autant dans la Grande Ligue. Le précédent record appartenait à LeBron James, auteur de 37 points face aux Celtics un soir de décembre 2003.

L’intéressé se contente d’expliquer sa performance par la bonne exploitation des « mismatches », le fait d’avoir bien conscience du « spacing » en vigueur pour ses partenaires – secteur dont il est fier des progrès de son équipe depuis le début de saison – et d’être lui-même, en laissant le jeu venir à lui.

« Plus il passe de temps sur le terrain, plus il voit de choses, et plus il progresse. Et il l’a montré ce soir », résume son coach Jason Kidd, qui l’a mobilisé pendant 42 minutes. Le temps de devenir le cinquième rookie ces 15 dernières années à finir avec au moins 40 points, 5 rebonds et 5 passes. Mais également d’égaler le record de franchise pour un rookie, établi par Mark Aguirre en 1981 (également dans une défaite).

Il s’en veut pour sa fin de match

Autant de lignes sur le CV qui ne font pas oublier la fin de match des Mavs, qui avaient les commandes de la partie, avant de subir un 11-0 et de devoir arracher une prolongation. Une période supplémentaire durant laquelle ses coéquipiers et Cooper Flagg n’ont pas existé.

« Je dois être meilleur. J’ai perdu quelques ballons bêtement, raté quelques paniers faciles […] On doit avoir de bonnes opportunités à chaque possession, et, que ça rentre ou pas, tant qu’on prend un bon tir, c’est ce qu’on doit retenir au final », réclame l’intéressé.

En pleine montée en puissance ces dernières semaines, le premier choix de la dernière Draft assure avoir d’autres priorités que les records statistiques. « Je ne me concentre pas vraiment sur tout ça. Je suis plus concentré sur le fait d’être présent, au jour le jour, et d’essayer de m’améliorer tout en aidant notre équipe à obtenir le plus de victoires possible », affiche-t-il pour finir.

Cooper Flagg Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2025-26 DAL 25 33:41 48.2 25.0 81.7 1.2 5.1 6.3 3.4 2.2 1.3 2.1 0.7 17.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.