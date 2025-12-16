Le MVP de la nuit | Maître Nikola Jokic a dominé son élève

Un triple-double chacun, mais c’est le maître qui a eu le dernier mot sur l’élève. Cette nuit, face aux Rockets, les Nuggets ont enfin gagné à domicile, et c’était une nouvelle fois l’occasion d’assister à un duel entre Nikola Jokic et Alperen Sengun.

Techniquement, c’est ce qui se fait de mieux sous les panneaux, et le triple MVP compile 39 points, 15 rebonds et 10 passes pour son 12e triple-double de la saison. Pour le Turc, c’est 33 points, 10 rebonds et 10 passes, mais aussi le tir manqué de l’égalisation en prolongation.

« C’est impressionnant. On sent que ces gars-là n’ont jamais voulu être des joueurs traditionnels » observe Kevin Durant. « Ils ont probablement grandi en regardant des meneurs, des arrières, des ailiers dribbler, tirer, manier le ballon, et ils ont voulu intégrer ça à leur jeu. En venant de Serbie et de Turquie, je suis sûr que beaucoup d’entraîneurs ont essayé de les mettre dans des cases. Mais ils ont continué à briser ces limites, à se faire un nom, à devenir des attaquants complets et à rendre leurs coéquipiers meilleurs. Ce sont deux joueurs qui changent complètement ce poste. »

Très bel hommage de Kevin Durant, et Nikola Jokic renvoie le compliment aux Rockets dans leur ensemble. Ce qu’il retient, c’est que ses Nuggets ont dominé une très grande équipe de Houston, et qu’ils ont enfin gagné à domicile. Cela ne leur était plus arrivé depuis le 8 novembre !

Une volonté : impliquer d’abord les autres

« C’est une équipe vraiment talentueuse. Vous savez, ils ont beaucoup d’armes. Ils sont très bons défensivement. Ils sont grands et puissants. Ils attaquent bien le rebond offensif » énumère Nikola Jokic. « Nous avons essayé de défendre notre terrain, parce que nous avions perdu, je crois, quatre matchs de suite. Nous jouions vraiment bien à l’extérieur. Mais nous avions perdu quatre matchs de suite à la maison. Et là, on bat une très bonne équipe. Et je pense que c’est quelque chose sur lequel nous devons construire. »

Face à son « élève », Nikola Jokic a fait du Nikola Jokic avec d’abord la volonté de faire jouer les autres, et de les impliquer au maximum. Ce qui donne un festival de passes décisives face à une défense qui ne sait pas où donner de la tête face aux coupes et aux mouvements des Nuggets.

Et puis, plus le match se durcit, avec trois pivots qui se relaient face à lui, plus Nikola Jokic devient agressif. Si agressif qu’il va se chauffer (un peu) avec Kevin Durant, mais aussi sortir pour six fautes à une minute de la fin de la prolongation. Une sortie sans conséquence puisque Jamal Murray va assurer aux lancers-francs, et Alperen Sengun va donc louper le tir de l’égalisation, sous le regard de son maître.

https://www.youtube.com/watch?v=Ik1t8Waf0QY