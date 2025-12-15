Matchs
NBA
Matchs
NBA

Sérieuse débandade des Pacers face aux Wizards

Publié le 15/12/2025 à 13:45 Twitter Facebook

NBA – Évoluant pourtant à domicile, face à la pire équipe de la ligue, les hommes de Rick Carlisle ont pris une grosse fessée.

pacers77 secondes de jeu et déjà un temps-mort. Le visage sévère, Rick Carlisle vient de rappeler ses joueurs sur le banc, quelques instants après l’entre-deux de ce match face aux Wizards. Avec Marvin Bagley III et CJ McCollum, les visiteurs ont marqué sur leurs deux premières possessions.

Là où Andrew Nembhard et sa bande ont fait trop de surplace de leur côté pour démarrer la rencontre. Ce temps-mort aura le mérite de secouer un temps l’équipe locale. Seulement les difficultés offensives – 37% aux tirs dont 26% à 3-points – ont été telles que les Pacers ont fini par s’incliner de 19 points.

Sur leur parquet donc, face à la pire équipe de la ligue, privée de deux de ses meilleurs éléments, les Français Alex Sarr et Bilal Coulibaly. Sans surprise, Rick Carlisle décrit en conférence de presse cette rencontre comme « un match moche de notre côté. Washington a fait un super match. Ils ont vraiment imposé de l’agressivité dès le début et l’ont maintenue jusqu’à la fin. Il faut leur rendre hommage. »

Quid de son équipe en revanche ? « La façon dont on a joué aujourd’hui n’est pas acceptable. Pas assez d’énergie. Pas le bon état d’esprit. Évidemment, pas assez d’agressivité, d’engagement physique. On pourrait vraiment énumérer tout ça », lâche le coach, qui a manqué une nouvelle occasion d’intégrer le club des coachs aux 1 000 victoires en carrière.

Une bonne dynamique enrayée

« On a démarré en étant un peu apathiques », confirme Isaiah Jackson, seul joueur de sa formation en double-double (11 points et 12 rebonds) en sortie de banc, qui parle d’une soirée difficile collectivement. Des Pacers qui étaient pourtant dans une meilleure dynamique ces derniers temps, avec quatre victoires sur leurs sept sorties précédentes.

Parmi lesquelles une grosse victoire (119-86) 15 jours plus tôt face au même adversaire, dans la même salle. « On ne s’est pas créé de tirs faciles. La plupart de nos tirs étaient contestés, difficiles, ou pas dans le rythme. […] On a des gars qui réussissent des tirs difficiles tout le temps, mais si on n’obtient pas de tirs faciles, on ne leur facilite pas la tâche », remarque Jay Huff sur ce dernier match raté.

Résultat : Pascal Siakam s’est contenté de 11 points à 4/12 aux tirs, et Andrew Nembhard de 7 unités à 3/14 pour ne citer qu’eux. « Le jeu est difficile, surtout dans la position où nous sommes en ce moment. Pas à pleine puissance. On a des nouveaux joueurs. Tous ces trucs qu’on pourrait qualifier d’excuses. Mais si tout le monde n’est pas à 100%, les choses deviennent compliquées », termine Rick Carlisle.

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Pascal Siakam 24 34:10 48.0 36.5 68.5 1.6 5.4 7.0 4.0 2.1 1.3 0.5 2.8 24.3
Bennedict Mathurin 14 32:39 45.1 42.2 83.7 0.9 4.7 5.6 2.3 2.8 0.7 0.2 3.0 20.4
Andrew Nembhard 17 31:18 43.3 36.1 85.1 0.3 2.0 2.3 6.6 2.4 0.9 0.2 2.4 17.9
Aaron Nesmith 11 30:27 36.7 37.3 79.5 1.5 2.9 4.5 1.5 0.7 0.8 0.3 2.5 15.5
Obi Toppin 3 27:20 41.7 17.6 100.0 1.0 5.7 6.7 1.7 2.0 1.0 0.0 2.3 14.0
Quenton Jackson 5 20:12 54.1 50.0 72.2 1.0 2.4 3.4 3.6 1.2 1.0 0.2 2.0 11.8
Jarace Walker 25 25:46 34.7 31.3 81.7 0.6 4.4 5.0 2.1 2.0 0.6 0.4 1.8 9.6
T.j. Mcconnell 15 16:40 51.9 35.3 100.0 0.2 2.2 2.4 4.3 0.7 1.2 0.2 1.3 9.5
Jay Huff 25 19:10 42.2 32.1 78.8 1.1 2.6 3.7 1.3 0.7 0.3 2.5 2.3 7.9
Isaiah Jackson 25 18:38 59.1 0 76.8 2.5 3.3 5.8 0.8 1.2 0.8 0.8 3.1 7.7
Ben Sheppard 22 24:57 35.4 27.3 78.9 0.8 3.3 4.1 2.0 0.7 0.6 0.1 2.0 6.5
Mac Mcclung 3 11:20 38.9 20.0 75.0 0.0 1.3 1.3 0.3 0.7 1.7 0.3 2.0 6.3
Ethan Thompson 5 21:00 50.0 43.8 66.7 0.8 1.0 1.8 1.4 0.0 0.6 0.4 2.6 6.2
Garrison Mathews 10 14:42 35.1 32.4 82.4 0.2 1.0 1.2 0.7 0.3 0.3 0.2 1.3 5.1
Rayj Dennis 13 12:55 30.6 31.6 88.9 0.6 1.0 1.6 2.0 1.1 0.2 0.3 1.2 4.9
Tony Bradley 22 11:41 58.3 0.0 72.4 1.6 1.0 2.6 0.6 0.4 0.1 0.2 2.0 4.8
Jeremiah Robinson-earl 17 17:39 34.9 24.2 92.9 1.9 3.3 5.2 0.7 0.6 0.4 0.1 1.4 4.6
James Wiseman 1 20:00 66.7 0 0 4.0 0.0 4.0 0.0 3.0 0.0 1.0 2.0 4.0
Monté Morris 6 10:50 35.0 25.0 50.0 0.2 1.0 1.2 1.5 0.3 0.2 0.2 0.5 3.0
Johnny Furphy 7 11:34 35.7 37.5 0 0.3 1.4 1.7 0.1 0.7 0.6 0.0 1.3 1.9
Cody Martin 4 13:45 20.0 0.0 50.0 0.3 3.3 3.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.3 1.8
Taelon Peter 15 7:04 24.1 22.2 80.0 0.3 0.8 1.1 0.9 0.6 0.1 0.1 0.4 1.6

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Samuel Hauraix
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Indiana Pacers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes