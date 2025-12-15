Sérieuse débandade des Pacers face aux Wizards

77 secondes de jeu et déjà un temps-mort. Le visage sévère, Rick Carlisle vient de rappeler ses joueurs sur le banc, quelques instants après l’entre-deux de ce match face aux Wizards. Avec Marvin Bagley III et CJ McCollum, les visiteurs ont marqué sur leurs deux premières possessions.

Là où Andrew Nembhard et sa bande ont fait trop de surplace de leur côté pour démarrer la rencontre. Ce temps-mort aura le mérite de secouer un temps l’équipe locale. Seulement les difficultés offensives – 37% aux tirs dont 26% à 3-points – ont été telles que les Pacers ont fini par s’incliner de 19 points.

Sur leur parquet donc, face à la pire équipe de la ligue, privée de deux de ses meilleurs éléments, les Français Alex Sarr et Bilal Coulibaly. Sans surprise, Rick Carlisle décrit en conférence de presse cette rencontre comme « un match moche de notre côté. Washington a fait un super match. Ils ont vraiment imposé de l’agressivité dès le début et l’ont maintenue jusqu’à la fin. Il faut leur rendre hommage. »

Quid de son équipe en revanche ? « La façon dont on a joué aujourd’hui n’est pas acceptable. Pas assez d’énergie. Pas le bon état d’esprit. Évidemment, pas assez d’agressivité, d’engagement physique. On pourrait vraiment énumérer tout ça », lâche le coach, qui a manqué une nouvelle occasion d’intégrer le club des coachs aux 1 000 victoires en carrière.

Une bonne dynamique enrayée

« On a démarré en étant un peu apathiques », confirme Isaiah Jackson, seul joueur de sa formation en double-double (11 points et 12 rebonds) en sortie de banc, qui parle d’une soirée difficile collectivement. Des Pacers qui étaient pourtant dans une meilleure dynamique ces derniers temps, avec quatre victoires sur leurs sept sorties précédentes.

Parmi lesquelles une grosse victoire (119-86) 15 jours plus tôt face au même adversaire, dans la même salle. « On ne s’est pas créé de tirs faciles. La plupart de nos tirs étaient contestés, difficiles, ou pas dans le rythme. […] On a des gars qui réussissent des tirs difficiles tout le temps, mais si on n’obtient pas de tirs faciles, on ne leur facilite pas la tâche », remarque Jay Huff sur ce dernier match raté.

Résultat : Pascal Siakam s’est contenté de 11 points à 4/12 aux tirs, et Andrew Nembhard de 7 unités à 3/14 pour ne citer qu’eux. « Le jeu est difficile, surtout dans la position où nous sommes en ce moment. Pas à pleine puissance. On a des nouveaux joueurs. Tous ces trucs qu’on pourrait qualifier d’excuses. Mais si tout le monde n’est pas à 100%, les choses deviennent compliquées », termine Rick Carlisle.