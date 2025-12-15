Bones Hyland a fait oublier Mike Conley et Anthony Edwards

Pour affronter les Kings, Mike Conley et Anthony Edwards étaient absents. Heureusement pour les Wolves, Bones Hyland, touché au genou en premier quart-temps contre les Warriors, était en tenue. Une bonne nouvelle pour Chris Finch, surtout que le principal intéressé avait fait un bon match (14 unités) face à Phoenix auparavant.

L’ancien de Denver a ainsi décroché sa première titularisation de la saison face aux Kings. Il en a pleinement profité avec son meilleur match de la saison : 18 points à 6/10 au shoot et 5 passes.

« Il a beaucoup de talent, il est très intelligent. C’est un vraiment passeur qui peut marquer, plutôt qu’un scoreur qui peut passer », décrit le coach de Minnesota. « Il nous offre cette mentalité de meneur de jeu, qui est rapide et peut marquer des tirs. Il a été très bon. »

Bones Hyland a mis l’accent sur le rythme qu’il a voulu mettre en transition ou pour trouver Donte DiVincenzo à 3-pts. « Tout le monde veut dunker ou marquer à 3-pts. J’ai continué de pousser. Si j’ai le ballon, ils doivent courir. J’ai mis du rythme et j’ai soit trouvé mes coéquipiers, soit je me suis offert des opportunités », dit celui qui a inscrit 9 points dans le dernier quart-temps, pour faire la différence et l’emporter.

Connu pour ses qualités offensives, sa capacité à marquer beaucoup en peu de temps, ce qu’il faisait très bien en début de carrière dans le Colorado, comment le meneur de jeu voit-il l’analyse de son entraîneur, sur l’idée qu’il serait avant tout un passeur ?

« Je suis très polyvalent. Je peux faire les deux. C’est vraiment selon les besoins de l’équipe », répond-il. « Je suis un passeur sous-estimé et on ne le souligne pas assez. C’est cool. Je crois, et le coach aussi, en mes qualités. »

Bones Hyland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 DEN 69 18:59 40.3 36.6 85.6 0.2 2.5 2.7 2.8 2.2 0.6 1.2 0.3 10.1 2022-23 DEN 42 19:31 39.9 37.8 86.6 0.2 1.8 2.0 3.0 1.6 0.7 1.6 0.3 12.1 2022-23 LAC 14 18:56 40.1 35.1 75.0 0.7 2.8 3.5 3.4 2.1 0.8 1.1 0.1 10.8 2023-24 LAC 37 14:36 38.6 32.6 78.3 0.1 1.4 1.5 2.5 1.4 0.7 1.2 0.1 6.9 2024-25 LAC 20 11:06 39.1 38.8 88.5 0.3 1.0 1.2 1.4 1.3 0.9 1.2 0.2 7.2 2024-25 MIN 4 4:15 66.7 50.0 0.0 0.3 0.3 1.0 0.8 0.0 0.3 0.0 1.3 2025-26 MIN 16 8:45 52.0 40.6 75.0 0.1 0.9 1.0 1.4 1.1 0.4 0.8 0.0 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.