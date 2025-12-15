Face aux Bucks, les Nets ont marché sur l’eau

Dès le début de cette rencontre entre Bucks et Nets, les joueurs de Brooklyn ont dû sentir que le vent était en leur faveur lorsqu’une passe de Nic Claxton a rebondi sur le talon d’un arbitre avant de revenir dans les mains de Terance Mann pour un tir à 3-points. Une action qui s’inscrit dans un premier quart-temps remporté 37 – 25.

Sur ce match, les Nets ne perdent aucun quart-temps. Mieux encore, ils marchent sur l’eau tout au long de la rencontre et empêchent notamment les Bucks d’inscrire le moindre point pendant les sept dernières minutes de la partie.

“Quand vous réussissez à empêcher une équipe de mettre un point pendant sept minutes, c’est du haut niveau”, se réjouit Noah Clowney après la rencontre. “C’est la NBA, vous ne faites pas ça souvent.”

Sur un nuage pendant 48 minutes, les Nets s’imposent très largement 127 à 82. Avec ce succès de 45 points, Brooklyn égale le record de franchise de la plus large victoire. Il faut remonter au 9 janvier 1993 pour voir une telle victoire, à une époque où les Nets évoluaient dans le New Jersey et avaient dominé les Washington Bullets 124 à 79.

Un collectif qui brille

Pour en revenir à ce large succès face aux Bucks, cette victoire est avant tout collective. Si personne n’a mis plus de vingt points, neuf joueurs ont atteint la barre des dix unités avec en tête, Egor Demin et ses 17 points. Le seul joueur à être entré en jeu sans marquer est le Français Nolan Traoré, mais il a délivré trois passes décisives en neuf minutes de jeu.

“C’était très plaisant de nous voir bien jouer collectivement”, apprécie l’assistant Steve Hetzel, remplaçant de Jordi Fernandez lors de ce match, absent à cause d’une grippe. “Normalement, Michael Porter Jr. nous porte en attaque, mais quand vous voyez comment les points sont répartis, je ne pense pas que quelqu’un soit entré sur le terrain en jouant mal ce soir.”

Ce succès vient consolider la bonne dynamique du moment à Brooklyn. Les Nets ont remporté quatre de leurs six derniers matchs en inscrivant, en moyenne, 116 points, à 39 % aux tirs. Un pourcentage très moyen, mais en augmentation par rapport aux 35 % qu’ils affichent depuis le début de la saison.

“C’est probablement la meilleure forme de basket lorsque tout le monde touche le ballon, que l’équipe joue bien et que les tirs rentrent”, poursuit Noah Clowney. “Il y a un bel esprit de camaraderie.”

Une belle lancée à confirmer sur la fin de l’année où le calendrier des Nets va devenir un peu plus complexe avec notamment deux duels à venir à domicile face au Heat et aux Raptors.