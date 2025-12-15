Patrick Beverley de retour en Grèce, quinze ans plus tard

Des nouvelles de Patrick Beverley, que l’on avait laissé sur un passage à l’Hapoel Tel Aviv, sous Dimitris Itoudis (dont il s’était même moqué…).
Ainsi, on apprend qu’il va maintenant se relancer du côté du PAOK Salonique, qui a récemment changé de propriétaire et qui entend retrouver un certain prestige à l’échelle nationale.
Accueilli à l’aéroport par les dirigeants du club grec, Patrick Beverley revient dans un pays qu’il connaît bien. En effet, avant de se faire un nom en NBA, il était déjà passé par la Grèce, évoluant pour l’Olympiakos en 2009/10, juste après avoir été drafté (puis « stashé ») aux États-Unis.
Une fois sa visite médicale réussie, le meneur de 37 ans viendra renforcer une équipe actuellement classée troisième de son championnat et présente en EuroCup. La saison dernière, il affichait 10.7 points, 4.6 passes, 4.1 rebonds et 1.4 interception de moyenne avec l’Hapoel en EuroCup, avant de s’en aller en février.
La dernière apparition en NBA de Patrick Beverley remonte à la saison 2023/24 et il l’avait alors partagée entre Philadelphie et Milwaukee.
|Patrick Beverley
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|2012-13
|HOU
|41
|17
|41.8
|37.5
|82.9
|1.1
|1.6
|2.7
|2.9
|2.0
|0.9
|1.1
|0.5
|5.6
|2013-14
|HOU
|56
|31
|41.4
|36.1
|81.4
|1.3
|2.2
|3.5
|2.7
|3.1
|1.4
|1.2
|0.4
|10.2
|2014-15
|HOU
|56
|31
|38.3
|35.6
|75.0
|1.2
|3.0
|4.2
|3.4
|3.3
|1.1
|1.5
|0.4
|10.1
|2015-16
|HOU
|71
|29
|43.4
|40.0
|68.2
|1.0
|2.5
|3.5
|3.4
|3.3
|1.3
|1.3
|0.4
|9.9
|2016-17
|HOU
|67
|31
|42.0
|38.2
|76.8
|1.4
|4.5
|5.9
|4.2
|3.3
|1.5
|1.5
|0.4
|9.5
|2017-18
|LAC
|11
|30
|40.3
|40.0
|82.4
|1.5
|2.6
|4.1
|2.9
|3.1
|1.7
|2.3
|0.5
|12.2
|2018-19
|LAC
|78
|27
|40.7
|39.7
|78.0
|1.0
|4.0
|5.0
|3.9
|3.4
|0.9
|1.1
|0.6
|7.6
|2019-20
|LAC
|51
|26
|43.1
|38.8
|66.0
|1.1
|4.1
|5.2
|3.6
|3.1
|1.1
|1.3
|0.5
|7.9
|2020-21
|LAC
|37
|23
|42.3
|39.7
|80.0
|0.8
|2.4
|3.2
|2.1
|2.9
|0.8
|0.9
|0.8
|7.5
|2021-22
|MIN
|58
|25
|40.6
|34.3
|72.2
|1.1
|3.1
|4.1
|4.6
|3.0
|1.2
|1.3
|0.9
|9.2
|2022-23 *
|All Teams
|67
|27
|40.0
|33.5
|72.3
|0.7
|3.0
|3.7
|2.9
|2.8
|0.9
|0.9
|0.6
|6.2
|2022-23 *
|LAL
|45
|27
|40.2
|34.8
|78.0
|0.5
|2.6
|3.1
|2.6
|2.8
|0.9
|0.9
|0.6
|6.4
|2022-23 *
|CHI
|22
|28
|39.5
|30.9
|53.3
|0.9
|4.0
|4.9
|3.5
|2.9
|1.1
|0.8
|0.7
|5.8
|2023-24 *
|All Teams
|73
|20
|41.7
|33.7
|82.2
|0.7
|2.6
|3.3
|2.9
|1.8
|0.6
|0.9
|0.4
|6.2
|2023-24 *
|PHL
|47
|20
|43.2
|32.1
|81.0
|0.6
|2.5
|3.1
|3.1
|1.8
|0.5
|1.0
|0.4
|6.3
|2023-24 *
|MIL
|26
|21
|39.1
|36.1
|85.2
|0.7
|2.9
|3.6
|2.6
|1.7
|0.7
|0.6
|0.5
|6.0
|Total
|666
|27
|41.3
|37.1
|76.0
|1.0
|3.1
|4.1
|3.4
|2.9
|1.1
|1.2
|0.5
|8.3
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.