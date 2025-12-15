Patrick Beverley de retour en Grèce, quinze ans plus tard

Des nouvelles de Patrick Beverley, que l’on avait laissé sur un passage à l’Hapoel Tel Aviv, sous Dimitris Itoudis (dont il s’était même moqué…).

Ainsi, on apprend qu’il va maintenant se relancer du côté du PAOK Salonique, qui a récemment changé de propriétaire et qui entend retrouver un certain prestige à l’échelle nationale.

Accueilli à l’aéroport par les dirigeants du club grec, Patrick Beverley revient dans un pays qu’il connaît bien. En effet, avant de se faire un nom en NBA, il était déjà passé par la Grèce, évoluant pour l’Olympiakos en 2009/10, juste après avoir été drafté (puis « stashé ») aux États-Unis.

Une fois sa visite médicale réussie, le meneur de 37 ans viendra renforcer une équipe actuellement classée troisième de son championnat et présente en EuroCup. La saison dernière, il affichait 10.7 points, 4.6 passes, 4.1 rebonds et 1.4 interception de moyenne avec l’Hapoel en EuroCup, avant de s’en aller en février.

La dernière apparition en NBA de Patrick Beverley remonte à la saison 2023/24 et il l’avait alors partagée entre Philadelphie et Milwaukee.

Patrick Beverley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 HOU 41 17 41.8 37.5 82.9 1.1 1.6 2.7 2.9 2.0 0.9 1.1 0.5 5.6 2013-14 HOU 56 31 41.4 36.1 81.4 1.3 2.2 3.5 2.7 3.1 1.4 1.2 0.4 10.2 2014-15 HOU 56 31 38.3 35.6 75.0 1.2 3.0 4.2 3.4 3.3 1.1 1.5 0.4 10.1 2015-16 HOU 71 29 43.4 40.0 68.2 1.0 2.5 3.5 3.4 3.3 1.3 1.3 0.4 9.9 2016-17 HOU 67 31 42.0 38.2 76.8 1.4 4.5 5.9 4.2 3.3 1.5 1.5 0.4 9.5 2017-18 LAC 11 30 40.3 40.0 82.4 1.5 2.6 4.1 2.9 3.1 1.7 2.3 0.5 12.2 2018-19 LAC 78 27 40.7 39.7 78.0 1.0 4.0 5.0 3.9 3.4 0.9 1.1 0.6 7.6 2019-20 LAC 51 26 43.1 38.8 66.0 1.1 4.1 5.2 3.6 3.1 1.1 1.3 0.5 7.9 2020-21 LAC 37 23 42.3 39.7 80.0 0.8 2.4 3.2 2.1 2.9 0.8 0.9 0.8 7.5 2021-22 MIN 58 25 40.6 34.3 72.2 1.1 3.1 4.1 4.6 3.0 1.2 1.3 0.9 9.2 2022-23 * All Teams 67 27 40.0 33.5 72.3 0.7 3.0 3.7 2.9 2.8 0.9 0.9 0.6 6.2 2022-23 * LAL 45 27 40.2 34.8 78.0 0.5 2.6 3.1 2.6 2.8 0.9 0.9 0.6 6.4 2022-23 * CHI 22 28 39.5 30.9 53.3 0.9 4.0 4.9 3.5 2.9 1.1 0.8 0.7 5.8 2023-24 * All Teams 73 20 41.7 33.7 82.2 0.7 2.6 3.3 2.9 1.8 0.6 0.9 0.4 6.2 2023-24 * PHL 47 20 43.2 32.1 81.0 0.6 2.5 3.1 3.1 1.8 0.5 1.0 0.4 6.3 2023-24 * MIL 26 21 39.1 36.1 85.2 0.7 2.9 3.6 2.6 1.7 0.7 0.6 0.5 6.0 Total 666 27 41.3 37.1 76.0 1.0 3.1 4.1 3.4 2.9 1.1 1.2 0.5 8.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.